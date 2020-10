En un nuevo Zoom con intendentes y referentes, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el presidente del Pro bonaerense Jorge Macri desembarcaron en La Plata, donde dialogaron con el jefe comunal Julio Garro. En este encuentro, Vidal volvió a avalar el pedido de los intendentes del “Grupo Dorrego” de que el candidato a gobernador de las próximas elecciones sea alguien elegido por el PRO bonaerense.

Planteo que había dejado muy en claro el intendente de Vicente López, Jorge Macri, rechazando abiertamente toda candidatura que no provenga de la provincia de Buenos Aires. En esta continuación de rally virtual, el jueves pasado Vidal y Jorge Macri habían realizado junto al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y dirigentes de la tercera sección electoral, el primero de una serie de ocho encuentros que se irán efectuando en diferentes secciones hasta finalizar el 2020.

"Estamos pasando uno de los procesos más duros de nuestra historia, y por eso hoy estamos poniendo el cuerpo, porque siempre consideramos que trabajar en política es poner el cuerpo, aunque sea de esta forma virtual", expresó la exmandataria bonaerense, según un comunicado.

Hace un año ganábamos las elecciones en Vicente López con el 63% de los votos, gracias a los vecinos por renovar su confianza en nosotros. Hoy más que nunca, seguimos defendiendo lo que creemos y continuamos trabajando para hacer de Vicente López el mejor lugar para vivir. pic.twitter.com/yCOX0iIZmi — Jorge Macri (@jorgemacri) October 27, 2020



Para Vidal, "las deudas económicas son más fáciles de zanjar, pero las peores son las deudas sociales y vaya si los bonaerenses sabemos eso". "Las obras que no se hacen son las que tarde o temprano te pasan facturas; esas son las deudas que la provincia conoce tan bien porque las ha padecido y que las volvemos a reforzar en cada una de estas crisis y se convierten en deudas de años, que son las más difíciles", subrayó la exgobernadora.



Agregó que "cuando no hay diferencia entre el policía y el delincuente no hay esperanza", tras lo cual advirtió que "no podemos tener una policía que tiene miedo de actuar" porque "el que tiene que tener miedo es el que sale a robar". Con foco en la inseguridad, Vidal instó a que este sea uno de los principales puntos en las próximas plataformas electorales.