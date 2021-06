En medio de las crecientes diferencias internas, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió anoche en Palermo y llegó a un acuerdo total para sostener "la unidad" del espacio, con la intención de enfrentar al Frente de Todos en las próximas elecciones legislativas. Sin embargo, los dirigentes no lograron avances en la conformación de las listas.

La ausencia de Patricia Bullrich

La titular del PRO no asistió al encuentro organizado por los principales referentes de Juntos por el Cambio. Desde su entorno argumentaron que no pudo concurrir por un tema personal. Más allá de esa justificación, la ex ministra de Seguridad estaría molesta por las últimas declaraciones del ex presidente Mauricio Macri, que en un mensaje a los dirigentes de la alianza pidió "contener" los egos y evitar las internas.

El fin de semana pasado, Bullrich había tensado la interna opositora con críticas a la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, que anoche tampoco estuvo en la reunión, ya que cumple con la cuarentena obligatoria tras su viaje a EE.UU. "Después del libro que publicó ha salido con más fuerza, pero me parece que ella trata de tomar distancia de nuestro propio gobierno. Creo que estas cosas no son así: si uno participó de un equipo, hay que pelearla con el equipo”, había afirmado Bullrich, sobre la indefinición de Vidal de cara a las próximas elecciones.

.

A diferencia de ambas dirigentes, asistieron al encuentro el ex presidente Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el titular de la UCR, Alfredo Cornejo; y el referente del Peronismo Republicano Miguel Ángel Pichetto.

También participaron el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo; el presidente del interbloque en el Senado, Humberto Schiavoni; los titulares de los interbloques de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, y de senadores, Luis Naidenoff; el senador Martín Lousteau; y los representantes de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Maricel Etchecoin.

Una novedad respecto de reuniones anteriores de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio es que en este encuentro se incorporaron el intendente de Vicente López y presidente del PRO bonaerense, Jorge Macri, y su par de la UCR, Maximiliano Abad.

.

¿Juntos por el Cambio va con otro nombre?

La reunión estuvo focalizada en el escenario electoral en el distrito bonaerense, donde los dirigentes entienden que los comicios de este año podrían ser determinantes para la conformación de las mayorías parlamentarias en el Congreso nacional. Otro de los temas que se discutieron fue el nombre con el que la coalición se presentará a las elecciones.

Según el análisis de Macri, no hace faltar modificar la marca de Juntos por el Cambio en estos comicios. En el radicalismo coincidieron con esa visión y aseguraron que en Córdoba y Santa Fe, por ejemplo, la sigla tiene tiene más peso que la imagen de muchos dirigentes opositores.

Sin embargo, Rodríguez Larreta expresó una mirada distinta y consideró necesario un nombre más inclusivo, lo que permitirá que se incorporen referentes de otros espacios políticos que miran con recelo la denominación de Juntos por el Cambio.