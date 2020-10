El secretario general de la CGT, Héctor Daer, se sumó a la propuesta de diversos sectores peronistas para que el presidente Alberto Fernández sea la nueva cabeza de conducción del Partido Justicialista (PJ) y afirmó que el próximo acto del 17 de Octubre, Día de la Lealtad Peronista, "será un día inédito en la Argentina, con más de un millón de personas conectadas" a través de las redes sociales.

"El marco de esta pandemia amerita recuperar toda esa historia argentina para construir el otro país que se viene; hacer un 17 de Octubre desde la CGT, desde el Salón Felipe Vallese, que es un lugar muy simbólico, es algo muy importante para el movimiento obrero y para la política argentina", dijo Daer, en declaraciones a la emisora de radio Futurock FM.

.

Sobre la propuesta de consagrar a Alberto Fernández al frente del PJ, Daer contestó: "Sí, yo también me sumé a ese pedido, no lo quise manifestar de entrada en la última reunión del PJ. Ya se han manifestado varios compañeros en ese sentido. Me parece que en un gobierno peronista el partido debe estar alineado con la gestión del gobierno nacional".

También se refirió a la negociación por el salario mínimo, que se dará desde el 14 de octubre. "Nosotros siempre tenemos como medida que el Salario Mínimo, Vital y Móvil tiene que cubrir las necesidades de la canasta básica de los trabajadores", dijo Daer. Y agregó que ese objetivo "debe tener su proceso y no se resuelve de un día para el otro" y que lo que esperan marcar es "un rumbo para mejorar los parámetros en materia salarial".