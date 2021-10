El ex presidente y líder de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, regresó al país ayer e informó a través de Twitter que no concurriría al llamado de esta mañana a declaración indagatoria en la causa que investiga el juez federal de Dolores Martín Bava por presunto espionaje ilegal a los familiares de los marinos del ARA San Juan. Para el abogado, Gregorio Dalbón, es "inédito que alguien le conteste a un juez por una red social", actitud por la cual no debería ser detenido pero sí llevado a indagatoria por "la fuerza pública".

El abogado litigante en algunas causas judiciales que enfrenta la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aseguró que con el peronismo Macri tiene garantizado el principio de inocencia, el debido proceso, y no hay mesa judicial, "por eso me llama la atencion que no declare, busca que lo absuelva la prensa, asi se ha manejado el macrismo con el lawfare a Cristina".

Y siguió: "El mafioso no respeta la ley, cree que va a poder arreglar su situación procesal de otra índole, no de la índole constitucional y republicana".

En declaraciones a Política Argentina, agregó que en esta causa se lo investiga "por un delito del cual tiene la expertis, del que Macri es especialista, si tuviera que hacer un currículum diría especialista en espionaje". Y planteó que "si uno observa los tintes mafiosos que tiene desde que asumió en Boca hasta hoy, hace de este un hombre cínico y psicópata que cree no tener culpa de nada".

La pregunta es por qué estando imputado hace más de un año, jamás planteo temor ni incompetencia. Ahí está el tema. — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) October 20, 2021

La decisión de Macri de ausentarse a la declaratoria la informó ayer por la noche. Explicó que se trata de una "imputación arbitraria" hasta la necesidad de asegurar que se le garantice "el debido proceso y la defensa en juicio".

Por eso no me presentaré mañana hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 19, 2021

El ex presidente estaba citado esta mañana para prestar declaración ante Bava, juez subrogante a cargo de la instrucción del expediente por espionaje ilegal en el cual ya están procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdanali, quienes estaban a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos.

“Si fuera un magistrado de la Nación, directamente lo mando a buscar con la fuerza pública. Le tomo declaración indagatoria y luego veo si va a obstruir la Justicia o si va a huir”, concluyó Dalbón más tarde en declaraciones con Fm La Patriada.