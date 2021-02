El ex presidente Carlos Saúl Menem falleció este domingo, y el actual embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli, lo recordó con emotivas palabras en una entrevista exclusiva que dio en vivo a Crónica HD.

El exdiputado nacional, exgobernador de la Provincia de Buenos Aires y expresidente de la Nación, expresó sobre este día en el que la muerte de Menem lleva sólo unas horas, como "un día de recuerdo, de sentimiento, de melancolía, de gratitud y de reconocimiento desde lo humano" .

"Un hombre que siendo presidente me habló siempre con su amistad y su afecto entrañable, con esa grandeza de él que todos recordamos", expresó Scioli.

Ante la pregunta del conductor Diego Mornazoni, de si Menem fue quien lo introdujo en la política al exdeportista y campeón mundial de offshore, Scioli respondió: "Sí, él me convoca en Mar del Plata. Habìa terminado una carrera, habìa ganado el campeonato del mundo y me fue a entregar el premio y me dijo: 'Daniel, ya pagaste un precio muy alto con tu accidente y tu pérdida. Con tu experiencia en el deporte, como empresario y en la vida, podrìas volcarlo a una carrera polìtica'".

Con profunda tristeza vivo esta despedida del querido Carlos Menem.



En este momento sobran las palabras, lo recordaré con gratitud y respeto.



Mis condolencias a su familia, mis pensamientos y oraciones los acompañarán siempre. — Daniel Scioli ���� (@danielscioli) February 14, 2021

Sobre ese día, Scioli contó que le expresó que contaba con él y al otro dìa "sorpresivamente" anunció "su voluntad" de que sea candidato a diputado nacional por la Capital Federal. "A partir de ahì se inició toda la carrera polìtica que todos conocen", dijo.

Scioli destacó de Menem aspectos que van más allá de la polítia y con quien según el exvicepresidente, mantenía una relación afectuosa y de amistad. "Lo que rescato siempre de ese vìnculo es su calidad humana, su bondad, que más allá de su afecto, y más allá de cualquier posición polìtica o diferencias, todos reconocían en él. Que era una persona de esas cualidades, de estos valores", explicó.

"Lo que rescato siempre de ese vìnculo es su calidad humana, su bondad"

Luego de su primer paso de la mano de Menem, Scioli continuó su carrera política y hasta dejó en algún momento de acompañarlo en sus pasos y decisiones, pero aún así aseguró: "Nunca dejamos de hablar".

Sobre los aspectos políticos que el expresidente cree que vio en él, Scioli expresó: "En mi creo que vio mi pasión por la Argentina, mi voluntad de cerrar una etapa con mi carrera deportiva y comenzar otra que en paralelo. Hay actitudes que se comparten porque la política es voluntad, es tenacidad, es perseverancia, determinación. Más allá de que uno pueda coincidir o no, con sus ideas o con su gobierno, que en ese caso me exhimo porque con la decisión que tomé en el 2003 de acompañar a Néstor Kirchner, está todo dicho", dijo en Crónica HD.

Sobre esa decisión política de acompañar al expresidente Kirchner, el embajador de Argentina en Brasil explicó: "No me lo reclamó, jamás. Hubo una comprensión por mi decisión democrática, un respeto recíproco que nunca se perdió, al contrario".

"Él como hombre era democrático y respetaba la idea de los otros. No alteró para nada nuestra relación", añadió.

En referencia a su decisión de acompañar a Kirscher en el cambio político, añadió sobre el expresidente: "Estaba convencido de la demanda de la mayoría de la sociedad. Se iba identificando y generando empatía con un hombre que interpretaba claramente ese momento del país y la necesidad que había de ese camino que proponía para la conducción argentina", explicó sobre Kirchner.

"Estaba convencido en ese momento que era lo mejor para el futuro de la Argentina. Y el propio Menem lo entendió. Y no afectó para nada nuestra relación o nuestro afecto", agregó Scioli.

Para Scioli, Menem "marcó" su vida en el momento del accidente, cuando en diciembre de 1989 el motornauta perdió su brazo derecho. "Cuando fue el accidente él había quedado muy shockeado. Me visitaba en el hospital, me alentaba. Y me decía una frase muy linda: Llos mejores días son los que vendrán`".

Sobre qué lugar quedará en la historia Carlos Menem, Scioli expresó: "Él era un hombre que buscaba en todo momento promover a Argentina en el mundo. Sabemos qué dinámica también tomó su gobierno, pero seguramente hay distintos puntos de vista, críticos y algunos de reconocimiento, pero en estas horas prefiero volcar mi análisis a lo que siento. Y lo que siento es la parte humana. Siempre, aún sus adversarios políticos, lo han reconocido como una buena persona", concluyó el ex vicepresidente Daniel Scioli.