"Llega antes que todos y se va después que todos", le cuentan al equipo de Crónica.com.ar en los pasillos de la Casa Rosada sobre los horarios del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Cae la tarde del viernes en la ciudad de Buenos Aires y el brazo ejecutor y coordinador de la gestión que encabeza el presidente Alberto Fernández se hace un espacio para charlar sobre los pasos que dio el gobierno durante la pandemia del coronavirus y que hoy permiten, de cara a las elecciones legislativas, "exhibir ante los ciudadanos el avance de la vacunación y las cifras de la economía que empiezan a dar testimonio de un repunte para alcanzar el objetivo del Frente de Todos, que es un modelo virtuoso de consumo, producción y empleo". Ante el "ah, pero Macri" que suena en la campaña de Juntos por el Cambio no se achica y sentencia: "es un intento de los candidatos de tapar o correr el eje de la reflexión sobre la gestión anterior, porque para ellos es vergonzante esa gestión".

-¿Qué balance hacés de la llegada de la pandemia, la gestión y el comportamiento de los ciudadanos?

-Cuando llegó la pandemia, la primera decisión del Presidente fue fortalecer el sistema de salud. Le pedimos tiempo a la gente y la gente nos dio tiempo. Con apoyo a las medidas de cuidado y aislamiento el pueblo argentino demostró una gran responsabilidad y una gran decisión de cuidar la vida antes que todo. Por eso, ningún ciudadano ni en la primera ola ni en la segunda tuvo que pasar por la situación de necesitar atención médica y no recibirla. Eso es un logro colectivo.

-¿Y en ese tiempo dónde puso el foco el gobierno?

-La pandemia tuvo diferentes etapas y el gobierno fue dando respuesta en cada una de ellas. En marzo del año pasado partimos de preparar al país para lo que se venía y, principalmente, al sistema sanitario, con la certeza de que el virus iba a llegar. Se arrancó por ampliar la infraestructura hospitalaria (las camas de terapia intensiva; los insumos; comprar, distribuir e incentivar la producción nacional de respiradores), hacer hospitales modulares. Esto permitió que aquellas escenas trágicas que vimos en países del Primer Mundo, de Europa o Estados Unidos, en las que los médicos debían decidir a quién colocar el respirador porque no había para todos, acá no ocurrieran. La segunda respuesta de este gobierno fue el plan de vacunación nacional. Cuando llegaron las primeras noticias de los avances científicos que permitían hacer frente al virus arrancamos, al igual que otros países, las negociaciones. Primero con pocas dosis, pero más tarde fue escalando el número de aplicaciones con la llegada de cargamentos de todas partes del mundo donde producen vacunas. Ahora también estamos fabricando la vacuna acá. El 85% de los mayores de 18 años inició su esquema de vacunación y el 80% de las personas con 60 años o más recibió las dos dosis. Estas cifras también son un logro colectivo.

Santiago Cafiero, hombre de confianza de Alberto Fernández, mano a mano con Crónica.com.ar. (FOTO: Pablo Villan)

-¿Considerás que hubo apoyo de todos los partidos políticos al plan de vacunación?

-Este fin de semana estamos llegando a 57 millones de vacunas recibidas y las trajo todas el Presidente de la Nación. Esto, vale aclararlo y sirve a modo de comparación con tras fuerzas políticas, porque el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta ( Juntos por el Cambio) no trajo ninguna. Todas las vacunas que se aplicaron en el país las trajo el gobierno nacional, afrontando negociaciones dificilísimas. Y hoy ratifican lo que vaticinó el Presidente: la vacunación no es sólo una política sanitaria, sino también económica. Los cuidados y la vacunación posibilitan hoy encarar un camino de reactivación.

- ¿Qué obstáculos pueden aparecer en ese camino?

- Este año Argentina vuelve a crecer, después de tres años consecutivos de decrecer. Calculamos que va a crecer entre 7% y 8% y esa mejora se tiene que distribuir en toda la sociedad. ¿De qué modo? A partir de que los salarios y los haberes jubilatorios le ganen a la inflación. Observamos en el mes de julio, por ejemplo, síntomas de este objetivo. El Ripte (medición del salario formal) dio 4,5% de alza, al compararlo con la suba de precios de ese mes, muestra que está por encima. Todavía falta la foto completa que es la medición anual, pero ese es el sendero por el que el gobierno quiere ir y sostener en el tiempo. Es fundamental para que esto sea así continuar con el proceso de desaceleración de la inflación que empieza también a mostrar el Indec. Quisiéramos que todo esto ocurra más rápido, claro. La inflación de marzo último fue muy alta al promediar 4,8% producto de la tensión de los precios internacionales, pero también de avivadas de captación de rentabilidad acelerada por parte de empresarios locales. Por eso hubo una reapertura general de las paritarias salariales. Lo cierto es que la inflación de marzo fue muy alta, también que desde ahí empezó a bajar y ahora es muy importante que agosto ratifique ese desaceleramiento porque, como te decía, es fundamental para que el crecimiento proyectado llegue a los trabajadores.

-De acuerdo con las cifras oficiales ese repunte de la actividad hoy se revela de manera dispar, ¿cómo ves el panorama económico?

Cafiero destacó que algunos sectores productivos muestran un crecimiento por encima de los niveles prepandemia. (FOTO: Pablo Villan)

-Hay una reactivación aún heterogénea, una parte de los sectores económicos mejoran a cierta velocidad y hay otra parte a la que todavía le cuesta. Para esta segunda parte ¿qué estamos haciendo?, ¿lo miramos desde la tribuna, hacemos de panelistas? No. El Estado hoy invierte con asistencia (como el Repro para que las empresas que atraviesan problemas puedan cubrir los salarios, los alivios fiscales, los programas como el Potenciar Trabajo para los jóvenes, los créditos a tasas accesibles para las pymes y a tasa cero para los monotributistas). Aquellos sectores que muestran mejoras, ya están superando su desempeño en pandemia a la vez que obtienen resultados por encima de los últimos dos años del gobierno anterior que fueron dos años perdidos.

Estoy feliz de celebrar en Chaco el #DíaDeLaIndustria. Su radicación en distintos lugares del país es central para nuestro desarrollo.



Argentina se motoriza con una industria que supera los niveles de 2019 y que no para de crecer. Ese es el futuro con el que siempre soñamos. pic.twitter.com/oCO9I6os3T — Alberto Fernández (@alferdez) September 3, 2021

Cafiero, sobre dos cuestiones puntuales: créditos hipotecarios bancarios y medidas para monotributistas

- ¿Cuáles son los planes en materia de Vivienda y qué condiciones macroeconómicas tienen que existir para que haya el crédito hipotecario bancario accesible a los trabajadores?

- Estamos trabajando con diferentes programas desde el Ministerio de Desarrollo y Hábitat. El más importante que tenemos es Casa Propia que permite un financiamiento a tasa cero que después va a seguir la evolución de los salarios y eso se traduce en que las cuotas nunca sean prohibitivas a la hora de afrontar los pagos. Esa es la línea de trabajo que tenemos nosotros y desde ahí estamos avanzando con la construcción de viviendas. En este programa se bajó el requerimiento hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles. Por ahora las tasas accesibles las está proporcionando el gobierno nacional, a través del Banco Hipotecario. Nos gustaría que todo el sistema financiero acompañe a una política de estas características por que así vamos a llegar a mucha más gente. Además, estamos ampliando el presupuesto para Vivienda con eje en programas vinculados a lotes con servicio, a la construcción y a subsidiar la tasa de los créditos Casa Propia que permita que el asalariado pueda acceder.

- Mencionaste la ayuda a monotributistas, ¿qué pasa con aquellos que no son trabajadores independientes sino dependientes pero se los contrata bajo ese régimen?

- Nosotros tenemos una visión de la relación laboral que va en línea con una mirada del contrato de trabajo de acuerdo a las ramas representativas de cada uno de los sectores y de los sindicatos. Entendemos que el monotributo para el trabajador independiente o autónomo puede tener cierta flexibilidad. Lo que no queremos es que se desnaturalice la figura, el monotributo tiene una intención y no es la de tener un trabajo precarizado. Por eso tratamos de estimular desde el Ministerio de Trabajo para que se normalicen esas situaciones. En paralelo, nos concentramos en tener una política de alivio hacia los monotributistas, como los créditos a tasa cero a los que el año pasado accedieron casi 600 mil trabajadores y, en la tanda que lanzamos este año con seis meses de gracia, sumamos 133 mil en la primera semana de vigencia.

Santiago Cafiero analizó la postura de Juntos por el Cambio ante las PASO 2021

"Llegamos a 57 millones de vacunas recibidas y las trajo todas el Presidente". (FOTO: Pablo Villan)

-Estamos en campaña electoral legislativa, ¿te parece que hay espacio para reflexión sobre esos años que calificaste como "perdidos"?

-Hay una cortina de humo de parte de muchos medios de comunicación que predispone el escenario para hablar de otros temas, es muy evidente la necesidad de ocultar el pasado de otros dirigentes que andan dando cátedra y no se hacen responsables del desastre que dejaron cuando fueron gobierno hace muy poco, fue hace dos años. Hoy andan por los canales de televisión explicando cómo se deben hacer las cosas cuando son ellos los que provocaron problemas graves. Por otro lado, no tuvieron ninguna actitud constructiva en el momento más crítico de nuestra historia reciente, que fue la pandemia, hasta algunos se fueron a pasear por el mundo, otros promocionaban marchas de contagio. No los vi de voluntarios en un hospital o a disposición para tratar de resolver la llegada de vacunas. Como no tienen nada para exhibir a los argentinos sobre la lucha contra la pandemia, prefieren que se olvide la gente, ya no hablan de eso, hoy tenemos semanas de baja consecutiva de los casos de coronavirus y eso fue porque la población mostró gran responsabilidad el año pasado y meses atrás, puntualmente en mayo, durante la segunda ola. Nos costó convencer a la gestión porteña de la necesidad de un nuevo aislamiento esos nueve días de mayo, cuando los casos se disparaban y la Delta estaba a la vuelta de la esquina. Hoy se ven los resultados de esa decisión. Otro logro del pueblo argentino.

- ¿Qué análisis hacés del "Ah, pero Macri" que plantean los precandidatos de Juntos por el Cambio?

- Como te decía, no tienen nada para exhibir, por eso proponen que la gente se olvide. Por eso el "ah, pero Macri" como intento de tapar o correr el eje de la reflexión sobre lo que pasó durante la gestión anterior. Porque para ellos es vergonzante esa gestión. Hay candidatos de Juntos por el Cambio que hoy usan esa expresión después de haber sostenido durante cuatro años que el modelo adecuado para la Argentina era el de (Mauricio) Macri. Y hoy se desentienden de esa decisión. ¿Qué les proponen a la sociedad? ¿Votar sin memoria? El ejercicio de la memoria es lo que nos ha permitido construir un país de Memoria, Verdad y Justicia, por ejemplo. ¿Por qué quieren una sociedad desmemoriada?, hay que preguntárselo.

- Una vez finalizada la elección, con el Congreso renovado, ¿cuáles son los objetivos del oficialismo?

El jefe de Gabinete adelantó a Crónica.com.ar los objetivos del Frente de Todos tras las elecciones legislativas. (FOTO: Pablo Villan)

- Primero quiero destacar que este Congreso tuvo más actividad en pandemia que la que tuvo durante el 2019 sin pandemia. El aporte de las grandes fortunas, la reducción del Impuesto a las Ganancias, la Ley de Economía del Conocimiento, son algunos ejemplos de avances que se dieron por convicción. Es importante vincular la tarea que se hizo desde el Ejecutivo y desde el Legislativo, porque muestran que hay un frente político que tiene muy claro hacia dónde quiere transitar, dejando atrás un modelo de especulación financiera para pasar a un modelo virtuoso de estímulos al consumo, porque ese consumo trae más producción, esa producción trae más empleo, y ese empleo reduce la pobreza. Hacia esos objetivos nos movemos. El Frente de Todos se conforma por un grupo de hombres y mujeres que tienen valores comunes basados en un modelo de producción y de empleo. En eso está enfocado el Presidente, que con mucho coraje afrontó la pandemia y trajo las vacunas para que ahora sea posible lo que viene, que es la recuperación.

