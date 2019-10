Terminado el primer debate entre los seis candidatos a Presidente y mientras se esperan siete días para ver la segunda parte, este lunes las repercusiones coparon la agenda. Y el minuto final de Mauricio Macri para referirse a su principal opositor, Alberto Fernández, disparó un sinfin de respuestas.

"Lamentablemente hemos visto que volvió el dedito acusador, volvió el atril, volvió la canchereada", indicó el Primer Mandatario en sus 60 segundos finales. Quien tomó el guante y sin que mediara ningún tipo de filtro fue el diputado nacional Felipe Solá, cercano al candidato del Frente de Todos y uno de los nombres que suena con mayor fuerza ante un eventual gabinete albertista. "Yo uso el dedito desde que tengo 5 años. Eso sí, para acusar lo uso. Es parte de Pelotulandia", planteó el legislador en diálogo con El Destape Radio.

Felipe Solá atacó duramente el argumento del Presidente en contra de Alberto Fernández.

"Adjudicarle violencia o sangre, al dedo... Cada uno señala con el dedo, otros ponen muecas que son más feas, gestos sobradores", agregó luego. Finalmente, fue el propio Alberto quien se refirió a la acusación del presidente. "Yo no acusé a nadie. Si Macri se quedó con lo del dedo quiere decir que no entendió nada", sostuvo durante la mañana, antes de dirigirse hacia Rosario. "Si me acusan de cancherear están reconociendo que perdió como en la guerra", sostuvo.

Por su parte, desde Juntos para el Cambio, el senador Esteban Bullrich abonó a la teoría de Macri respecto del gesto de Fernández. "Hay una soberbia de dirigirse a todos con el dedito levantado, diciéndonos como nos tenemos que portar, y volviendo a mentir además. Creo que ese no es el camino", concluyó.