Una demanda contra el Banco Central de la República Argentina (BCRA) por el aumento de las tasas de interés, quedó radicada este lunes ante el juez en lo civil y comercial, confirmaron fuentes vinculadas a la causa.La demanda , que tramitará como juicio "sumarísimo", con plazos abreviados, la promovió, como "consumidor", el abogadoEl letrado solicitó al magistrado que "decrete la nulidad de todas las medidas que impongan intereses abusivos y confiscatorios".El demanda nte sostuvo que las tasas actuales "no se limitan al 40% ya de por sí inmorales" sino que, según el abogado, "el presidente el BCRA expresó que no iban a bajar" y que, a pesar de la suba, los ministrosafirmaron que "no serían suficientes para frenar definitivamente la crisis cambiaria".De acuerdo a lo consignado en el expediente 4439/2018, tras las últimas disposiciones "no existe techo para la fijación de las tasas" que son las "más altas del mundo y duplicando la de Venezuela".Agregó que "una tasa del 40% es confiscatoria" y viola la ley de protección al consumidor."Yo -destacó Wieder- y millones de ciudadanos hacemos uso de tarjetas de créditos, abonando muchas veces el mínimo" y utilizando "el descubierto" bancario."Los intereses usurarios propiciados por el BCRA constituyen una palmaria afectación de derechos de primer orden garantizados por la Constitución Nacional y normativa de orden público, como es la legislación de protección a consumidores y usuarios", subrayó el abogado.