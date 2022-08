Luego de las polémicas declaraciones de un productor misionero en Crónica HD, donde aseguró que, por falta de trabajadores, debió desechar la cosecha de té, los peones del rubro respondieron y denuncian pésimas condiciones laborales.

"No se consigue gente para trabajar. Todos tienen un plan y no quieren hacer nada", expresó ayer el productor agrícola llamado René. Según informó, en su plantación paga entre 2.000 y 5.000 pesos por día.

El equipo de Crónica llegó hasta el lugar para corroborar los datos. De acuerdo a los trabajadores locales, la mano de obra se paga entre $1400 y $1.800 por día, es decir, entre $28.000 y $36.000 por mes.

Juan Alberto, fue peón toda su vida y todavía tiene que seguir haciéndolo pese a contar con una pensión por discapacidad fruto del impacto de los múltiples años de trabajo forzado en el campo. El hombre habló en exclusiva para #CrónicaHD y explicó cómo se las arregla mes a mes.

"El físico no me alcanza pero tengo hijos y tengo que trabajar todo el mes para sacar una familia adelante. No soy vago”, aclaró. Además contó lo que se paga por jornada de trabajo (9 horas) en las plantaciones: “Con mucha suerte podemos llegar a cobrar $1.800 el día, eso el que te paga bien. De ahí para abajo, $1.500, $1.400”.

En ese contexto, las changas terminan siendo más rentables que trabajar en los campos. “Gano más haciendo changas en casas, con una hora y cuarenta de trabajo cobro más de lo que me pagan por día, en el campo”, confesó.

Juan Alberto contó que todos los días hace desmontes, “me dedico a cavar pozos, parques, casas". “Es preferible hacer changas que esclavizarnos. No es que no queremos trabajar, no pasa por ahí”, afirmó.

“Es de terror lo que nos está pasando y lo que estamos viviendo, porque aparte tenemos familia, tenemos chicos”, aseguró. En su hogar son cinco, tres niños de 13, 8 y 6 años, su mujer, que también padece un problema de salud y él.

“Para que coman las cuatro comidas diarias tengo que salir de arrastre y conseguir. Es lo que me toca vivir. Es nuestra realidad”, finalizó el hombre.

