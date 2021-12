El abogado Martín De Vargas realizó una presentación ante la Justicia penal contra María Eugenia Vidal, ex gobernadora bonaerense; Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo de la Provincia; y Julio Garro, intendente de La Plata; luego de que se difundieron videos en los que ex funcionarios presuntamente contaban cómo armaban causas judiciales contra sindicalistas.

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI), Cristina Caamaño, ya había hecho efectiva una denuncia similar este lunes.

.

Por su parte, De Vargas, en diálogo con www.cronica.com.ar, diferenció las presentaciones judiciales.

"La AFI hizo una denuncia por posible comisión de delito de acción pública. Lo hizo en el fuero federal y no especificó qué tipo de delitos. Yo hice una denuncie en el fuero local, la provincia de Buenos Aires, porque los hechos (supuestamente) se suceden en la ciudad de La Plata. Y tipificando asociación ilícita y otros delitos", distinguió el letrado.

Y, en relación al hecho denunciado, manifestó: "Lo único en lo que intervino la AFI es aportando los videos, por lo que yo considero que la competencia territorial es provincial".

.

"Para hacer la presentación, también nos preguntamos qué beneficios podrían tener los empresarios que al parecer estaban reunidos para sacar del medio a sindicalistas. Obviamente, que iban a recibir beneficios. Y eso también hace a los funcionarios responsables del delito de negociaciones incompatibles con la gestión pública", finalizó.

La denuncia de De Vargas recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de La Plata, a cargo de Juan Ignacio Mennucci.