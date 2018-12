Por Damián Juárez

djuarez@cronica.com.ar



El presidente Mauricio Macri ya está instalado con su mujer Juliana Awada y su hija Antonia en el country Cumelén, un lugar paradisíaco a pocos kilómetros de Villa La Angostura, en Neuquén, donde pasará Navidad y año nuevo, además de unas breves vacaciones.

Aunque intentará desenchufarse, el jefe de Estado alternará el descanso con actividades políticas. La primera sería en el arranque de 2019, cuando compartiría un acto en Bariloche -obras de un gasoducto- con los gobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez, y de Río Negro, Alberto Weretilneck.

Luego, durante la segunda semana del año, antes del regreso a Buenos Aires, previsto en torno al 10 de enero, Macri analiza reunirse con gobernadores de Cambiemos. Esos encuentros apuntan de lleno al operativo reelección que el Presidente pone en marcha por estas horas, y que no parará hasta los comicios de octubre próximo, previa celebración de las PASO, dos meses antes.

Pero hablando de gobernadores, la próxima apuesta fuerte de Macri pasa por solucionar el reclamo de María Eugenia Vidal de que lleguen más fondos frescos a la provincia de Buenos Aires. La mandataria viene reclamando por el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, una partida de fondos que recibe la provincia y que quedó congelada con el paso de los años. "Estamos pidiéndole al gobierno nacional la actualización del Fondo del Conurbano, que más allá que se llame Fondo del Conurbano, va a toda la provincia", reiteró Vidal hace pocos días.

El monto no es menor. Son 19.000 millones de pesos que Macri deberá volcar en el mayor distrito del país. Cómo y cuándo lo hará en medio de la crisis, es difícil saberlo. Pero el Presidente es consciente de que, sin la llegada de obras y plata para asistencia social a la provincia, no habrá reelección. Es allí donde están los votos que consagran o no a un mandatario en las urnas.

Empezó el plan clamor

Mientras Macri teje alianzas rumbo a la reelección y trata de asegurar votos en distritos clave, distintos referentes del oficialismo comenzaron a desfilar mediáticamente pronosticando que Cambiemos ganará las elecciones.

Tal es el caso de Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, quien auguró la reelección presidencial indicando que la sociedad "valora que se diga la verdad y que no se la engañe".

"Se verá un partido haciendo campaña política y diciendo no estamos bien, tenemos malas noticias, pero las estamos afrontando de esta manera y es lo que tenemos que hacer aunque sea doloroso, en vez de hacernos los simpáticos y que se nos caiga la casa encima de la cabeza", afirmó Pinedo sobre la campaña.

Quien también se sumó al operativo Macri 2019 fue el ex titular del Banco Nación, el economista Carlos Melconian. Afirmó que el Presidente tiene "probabilidad de volver a ser elegido". Sin embargo advirtió que hay "una gran duda en la transición de la economía y sobre todo por lo que suceda el 10 de diciembre de 2019".

"En el fondo, los argentinos y el mundo van a querer ver si hay una maduración política, gane quien gane las elecciones, ya sea el bueno, el más o menos, o el malo, sobre la base que quien gane volverá a no tener mayoría en el Congreso", explicó el economista.