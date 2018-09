La crisis económica argentina tomó gran trascendencia internacional, al punto que motivó una editorial de The Washington Post, uno de los periódicos más prestigiosos de los Estados Unidos. En un extenso texto, se destaca que el país norteamericano debe "estar dispuesto a ayudar" a la Argentina y al presidente Mauricio Macri, quien "intenta liberar al país de su adicción populista".

"Argentina is in deep economic trouble. We should be willing to help" (La Argentina está en un profundo problema económico. Deberíamos estar dispuestos a ayudar"), reza el título del artículo, que resalta como positivo el surgimiento del gobierno "reformista y prodemocracia" del actual mandatario argentino, en medio de "una región plagada de una peligrosa decadencia política en lugares como Venezuela, Brasil y Nicaragua". Además, sobre los primeros párrafos, se hace mención al "populismo" de Cristina Fernández de Kirchner, "cuyos años de mal gobierno llevaron al país a la crisis financiera".

El reconocido diario estadounidense indicó también que tanto "el FMI y la administración Trump" aseguraron "que continuarán apoyando a Macri" a pesar de que el país esté "inmerso en un profundo problema económico".

"Mientras esté dispuesto a tomar riesgos políticos en su causa, sus amigos del exterior no deben abandonarlo", consideraron desde el medio periodístico de la capital estadounidense.

Sin embargo, la editorial culpó en parte a Macri de la situación a la que llegó la Argentina, que tiene "una familiaridad enfermiza" con la historia reciente del país.

"Se asemeja misteriosamente a la difícil situación de Argentina al final de la presidencia de Fernández de Kirchner", sostuvieron, sin contemplaciones y argumentaron que quienes prometieron "un cambio" abandonaron el gradualismo.

Mientras tanto, el equipo del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, negocia las nuevas condiciones con los funcionarios técnicos del FMI, con sede justamente en Washington.

Además de adelantar desembolsos, los representantes de cadas lado debaten si se ampliará el monto del acuerdo. Por el momento, el titular de la cartera de Hacienda todavía no logró una respuesta definitiva de la entidad financiera. Y deberá esperar al menos hasta unas semanas y cumplir con los condicionamientos del FMI, que como siempre consisten en más recortes presupuestarios para el sector social.