Esteban Bullrich, senador nacional de Juntos por el Cambio, informó esta mañana a través de las redes sociales que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular progresiva y que fue el motivo por el cual comenzó con trastornos en el habla en los últimos meses. Los máximos dirigentes de su partido y los de la oposición le hicieron llegar de inmediato sus mensajes de apoyo.



El senador macrista confirmó el diagnóstico a través de un comunicado y afirmó que si bien se trata de "una enfermedad compleja" continuará "cumpliendo" sus funciones ya que tiene "un compromiso con los bonaerenses y con los argentinos".

Con el pasar de las horas, la noticia se fue haciendo eco el arco político que, sin importar las diferencias partidarias, expresaron su respaldo y respeto a Esteban Bullrich. Desde el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, hasta la vicepresidenta de Nación y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner.

Bajo el título "Sobre mi estado de salud", Bullrich contó: "Es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador. Después de varios meses consultando médicos y haciéndome todos los estudios necesarios, finalmente dimos con un diagnóstico definitivo sobre mi condición. Tengo Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular y que es lo que me afecta el habla".

Bullrich, que había comenzado con trastornos en el habla en los últimos meses y se sometió a innumerables estudios médicos para detectar el origen del problema, adelantó que se ocupará en adelante de intentar "mejorar" las condiciones de vida de los pacientes con diagnóstico de ELA.

Sobre mi estado de salud pic.twitter.com/sPte7V2vZz — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) April 28, 2021