Funcionarios y dirigentes del Frente de Todos destacaron este martes el "liderazgo" y "coraje" del ex presidente Néstor Kirchner y lo calificaron como un "militante excepcional", al recordar su figura al cumplirse el 70 aniversario de su nacimiento. El #NestorCumple rápidamente se volvió tendencia.



"Néstor vive en la militancia y en el corazón de los argentinos y las argentinas. #NestorCumple", publicó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en su cuenta de Twitter junto a un foto suya al lado de un mural a colores del fallecido ex presidente.



"Hoy cumplís 70 años. Se fue tu cuerpo, pero quedaron las ideas, la pasión, la alegría, las convicciones, el autoestima, el amor y la grandeza de un militante excepcional. ¡Gracias!", expresó en las redes sociales el ministro de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y posteó una foto de una señora mayor que abraza y besa el ex mandatario.

Los funcionarios eligieron sus cuentas de Twitter para recordar a Kirchner con el hashtag #NéstorCumple que, desde temprano, aparece como primer tendencia en Argentina.



"Hoy recordamos a Néstor Kirchner, un gran presidente cuyo liderazgo y coraje permitió que Argentina supere una de sus crisis sociales y económicas más profundas. Su legado está presente en una nueva generación que asumió el desafío de levantar sus banderas #ArgentinaDePie", publicó el titular de la cartera de Educación, Nicolás Trotta.



En tanto, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, lo caracterizó como el "ejemplo a seguir" y afirmó: "Estés donde estés, feliz cumpleaños querido Néstor!".





"Hoy Néstor Kirchner cumpliría 70 años. Él sabia que para que un país sea soberano y desarrollado, debía invertir en ciencia y tecnología", recordó el ministro de ese área, Roberto Salvarezza.



Para el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, Kirchner "no fue un presidente más para la Argentina. Tenía una convicción muy clara del país que quería y sabía gestionar. Fue un hombre distinto que dejó todo".



Dos videos -uno realizado por la agrupación La Cámpora y otro del Frente de Todos- circulan por las redes, con fragmentos de sus discursos durante su presidencia.

Néstor Kirchner fue presidente entre 2003 y 2007 (Fernando Pérez Re/Crónica).

Varios intendentes bonaerenses también hicieron alusión al aniversario del natalicio de Kirchner, como el de La Matanza, Fernando Espinoza, quien afirmó que "en este presente también muy complicado, el recuerdo de tu fuerza está junto a nosotros, animándonos para nuevamente salir adelante".



El presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, recordó a Kirchner con una frase del ex presidente: "Tengan en claro que cuando nos atacan es por las cosas que hicimos bien: no nos perdonan haber devuelto el principio de justicia en la Argentina y haber terminado con la impunidad".