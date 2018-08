Las reservas del Banco Central cayeron este viernes US$ 650 millones y retrocedieron a 56.870 millones, con lo que desde el regreso del FMI a Argentina ya se perdieron US$ 6.404 millones.

Los primeros US$ 15 mil millones correspondientes al crédito firmado con el Fondo se sumaron a los recursos del Central el 22 de junio último, cuando las reservas había. descendido a US$ 48.478 millones.

El Central comenzó a vender divisas mediante una subasta de US$ 100 millones diarios, que redujo a US$ 50 millones para frenar la corrida. En cuanto a lo ocurrido durante este viernes, se informó que la variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos arrojaron un saldo negativo de US$ 111 millones.

En el mercado de cambios, el BCRA no tuvo participación y se realizó un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 4 millones.