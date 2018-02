El detenido diputado Julio De Vido publicó en su cuenta de Facebook una nueva carta desde el penal de Marcos Paz, en la que señaló que lleva “cien días de prisión infame e ilegítima” debido a sus medidas “de reafirmación del patrimonio” y de la “soberanía nacional”, habló del presidente Mauricio Macri como su “carcelero” y dijo sentir “pena” por “la cobardía” y “la defección” de algunos a los que “consideraba compañeros”.



"Siento pena y profunda tristeza ante la defección de algunos y la cobardía de otros a los que consideraba mis compañeros”, lanzó desde la cárcel el ex ministro de Planificación Federal de la gestión kircherista en el texto que difundió a través de las redes sociales al cumplirse 100 días de su detención, el 25 de octubre pasado.



"Yo sé por qué estoy preso", se titula la nueva misiva de De Vido, procesado con prisión preventiva por el desvío de casi 270 millones de pesos que debían ser destinados a obras en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio y por la compra de buques con gas licuado.



"A cien días de esta prisión preventiva infame, ilegitima y contraria a los más elementales principios del derecho, en pleno siglo XXI, sé por qué estoy preso. Por haber llevado adelante a través del Ministerio de Planificación las siguientes políticas y acciones de reafirmación del patrimonio, de la soberanía nacional, la consolidación y el crecimiento de la Industria nacional, del mercado interno de consumo, la recuperación de derechos, en conclusión, de la mejora de la calidad de vida de todos los argentinos", escribió De Vido.



"No le tengo miedo al encarcelamiento, la perversidad, ni a la crueldad de mi carcelero Macri. No creo que esté aquí por alguna doctrina jurídica que lleve el apellido que lleve, sino por todo lo que realicé, junto a Néstor en Santa Cruz y a Néstor y a Cristina desde el Minplan (Ministerio de Planificación)”, subrayó.



El ex ministro durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner también apuntó hacia adentro del kirchnerismo con sus críticas: “Siento pena y profunda tristeza ante la defección de algunos y la cobardía de otros a los que consideraba mis compañeros”, resaltó. En su carta, el diputado sin uso de fueros desglosa en 43 puntos los motivos por los cuales, a su criterio, se encuentra detenido.



"La recuperación del Correo Argentino, en manos del Grupo Macri; la recuperación de Aguas Argentinas, en manos del Grupo Suez y la creación de AySA; la recuperación del espacio radioeléctrico, en manos de Thales Spectrum; la recuperación de Aerolíneas Argentinas, en manos del Grupo Marsans; la recuperación de YPF, en manos del Grupo Repsol; la terminación de Atucha 2, la terminación de Yacyretá”, enumeró, entre otras cuestiones.



De Vido también destacó en su carta medidas relacionadas a Yacimientos Carboníferos Río Turbio, la mina santacruceña en la que se lo acusa de malversación de fondos y por la que la Justicia lo aprehendió tras el desafuero de la Cámara de Diputados.



"La recuperación del carbón para la matriz eléctrica argentina a través de inversiones inéditas en el Yacimiento Carbonífero de Rio Turbio y la construcción de una usina térmica de 240 MW para inyectar energía a la red nacional y también potenciar el desarrollo industrial de Santa Cruz. Hoy con 200 cesantías y en vísperas de su cierre”, fue otro mensaje del diputado.



"Estoy orgulloso de todos mis compañeros de prisión, los que están aquí en Marcos paz, en Ezeiza o en cualquier otra prisión del país. Especialmente de Roberto Baratta, también injustamente detenido, que fue mi secretario de coordinación del Ministerio de Planificación, compañero de todas las horas, querido amigo y a quien le debo gran parte de lo que detallé al principio de esta carta (por las medidas que resumió)”, concluyó De Vido en la carta que escribió en prisión y que su familia difundió a través de su cuenta en la red social Facebook y, también, en Twitter.