Avenida Alem al 600 -la sede central del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación amaneció este lunes prácticamente rodeada por cientos de personas en busca del bono de $5.000 que el gobierno impulsó para aliviar el bolsillo de los desocupados. Los que llegaron a las oficinas se toparon con un cartel en la puerta: “Para información sobre el bono desocupados llamar al COC (Centro de Orientación al Ciudadano)”.

De todas maneras, un empleado de la cartera reconoció que “las autoridades no aparecen, no dan la cara, y se hacen cargo trabajadores que no tienen nada que ver. Terminan haciendo solidaridad con la gente que viene a pedir su bono”. Cabe recordar que en octubre el gobierno de Mauricio Macri destinó $650 millones al pago de un subsidio oculto de $5.000 a más de 100.000 desocupados.

Esos pagos sólo fueron canalizados a través de municipios y dirigentes locales afines a Cambiemos, en la previa de la votación. El beneficio de $5.000 quedó garantizado a través de una resolución subterránea del Ministerio de Producción y Trabajo. Se lo denominó “Bonificación Especial 2019”.