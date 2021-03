El proyecto que debatía esta madrugada la Cámara de Diputados establece que quedarán eximidos del impuesto a las Ganancias los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos brutos y los jubilados que perciban hasta ocho haberes mínimos.



Los puntos centrales del proyecto serán los siguientes:

-Los trabajadores que cobran hasta 150 mil pesos brutos no pagarán ganancias.



-Los jubilados que perciben hasta ocho jubilaciones mínimas no pagarán impuesto a las ganancias.





.