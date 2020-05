A días del vencimiento de la oferta realizada por el gobierno nacional a los acreedores, el ministro de Economía reconoció que todavía no hay un acuerdo suficiente para cerrar el canje. En una columna de opinión publicada en el diario británico Financial Times titulada “Argentina no puede pagar más a los acreedores” -en la que ratificó los términos de la propuesta presentada formalmente a los tenedores el 17 de mayo pasado-, Martín Guzmán sostuvo que “incluso antes de que Covid-19 golpeara, la trayectoria de la deuda del país estaba fuera de control”.

“Ahora, Covid-19 también ha devastado las exportaciones y los ingresos fiscales. Como en cualquier otro lugar, la enfermedad ha obligado a la adopción de medidas de emergencia destinadas a mantener un sustento mínimo para los desempleados y evitar un colapso económico total”, agregó el titular del Palacio de Hacienda.

Consideró que “a los acreedores les conviene evitar los patrones destructivos del pasado de promesas imposibles y crisis repetidas. Se acabó el tiempo de las ilusiones. En el nuevo mundo de Covid-19 no podemos seguir gastando el 20% de los ingresos del gobierno o más en pagos de deuda, como algunos acreedores han preguntado efectivamente. Es simplemente imposible”.

“Estos son tiempos muy difíciles para los tenedores de bonos, y Argentina es un anticipo de lo que vendrá para los países deudores en dificultades en todo el mundo. Pero los tenedores de bonos tienen una opción: reconocer los desafíos históricos y buscar nuevas formas de avanzar, o insistir obstinadamente en términos de reembolso miopes que parecen proporcionar retornos rápidos pero sólo degradan a los países deudores y socavan su capacidad de reembolso”, remarcó Guzmán.

En la columna de opinión sostuvo que “las demandas insostenibles sólo pueden generar resultados insostenibles”. “Seamos claros: este no es un juego de hojas de cálculo. Está en juego el destino económico de 45 millones de ciudadanos argentinos. Más del 35% de nuestra población y el 52% de los niños ya están en la pobreza”, remarcó. Además, en declaraciones al diario Clarín aseguró que “la inflación está bajando” y que se debe pensar en una Argentina con un nuevo escenario una vez que termine la crisis del coronavirus