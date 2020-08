El anuncio tan esperado del acuerdo del gobierno con los principales grupos de acreedores de la deuda pública, que permitirá canjear 66.300 millones de títulos emitidos en el exterior, generó expresiones de satisfacción por parte de funcionarios y dirigentes oficialistas y a la vez recibió felicitaciones de referentes de la oposición política.

Uno de los primeros en pronunciarse fue ell jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien en su cuenta de Twitter, además de detacar que "alcanzamos un acuerdo por la reestructuración de la deuda con 3 grupos de acreedores" expresó que "es nuestra convicción desde el primer día: para poder pagar tenemos que crecer. Y lo vamos a hacer empezando por los últimos para llegar a todas y todos".

Más tarde, el ministro del Interior, Eduardo Wado de Padro, también por esa red social indicó que con el acuerdo se reparó "el enorme daño provocado por la deuda impagable que dejó Mauricio Macri". El funcionario destacó además que "para poder pagar, primero hay que crecer".

Esto publicó Santiago Cafiero sobre el acuerdo de la deuda en Twitter. (@SantiCafiero)

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, destacó la "templanza y firmeza" del presidente Alberto Fernández, calificó de "gran tarea" la de su par de Economía, Martín Guzmán, y también elogió el rol de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El titular de Educación, Nicolás Trotta, destacó la capacidad de su colega de Economía para "negociar siempre defendiendo los intereses de la Argentina". A su vez, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, habló de "un gran paso para seguir avanzando en el objetivo" del gobierno nacional, que es "poner a la Argentina de pie".

Desde el oficialismo en el Congreso, el senador nacional Oscar Parrilli, señaló en diálogo con la FM Rock & Pop: "Es una gran noticia, porque este acuerdo viene a reparar un problema que había dejado la gestión del macrismo, que nos había dejado en default, con una situación de la deuda impagable y una crisis económica inédita".

En tanto, el diputado nacional Carlos Heller, consideró a la radio La 990 que el arreglo proporciona “un alivio de flujo de pagos y una quita global a lo largo de los años" y que "es una herramienta para que haya un proyecto de desarrollo y de crecimiento”.

La oposición celebró la negociación

Desde el arco opositor, el intendente de Vicente López, Jorge Macri -referente de Juntos por el Cambio y primo del ex presidente Mauricio Macri- tuiteó: "Felicitaciones al Presidente @alferdez y equipo" por haber alcanzado un acuerdo con los acreedores de bonos argentinos de deuda externa. Añadió que "ahora es tiempo de recorrer el camino del desarrollo y empleo, generando ámbitos de acuerdo y consenso para poner a la Argentina de pie".

Por su parte, el exministro de Economía Luis Caputo felicitó en esta jornada a Alberto Fernández y a Martín Guzmán, y consideró que es un “gran acuerdo” el alcanzado por el Gobierno con los acreedores de la deuda pública



“¡Gran acuerdo! Felicitaciones al presidente Alberto Fernández, al ministro Martín Guzmán y a todos los involucrados”, subrayó Caputo en su cuenta de Twitter.



El ex funcionario del Gobierno de Mauricio Macri abogó porque “ojalá esta pesadilla de pandemia termine pronto y comience el proceso de recuperación económica que tanto necesita la gente”.

Más mesurado fue el senador nacional Esteban Bullrich afirmó que "es una gran noticia", y consideró "importante dejar el tema acordado, y cerrarlo, para poder dedicarle el tiempo a reactivar la economía lo antes posible".

En tanto, el ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris, comentó que "el acuerdo es razonable y es necesario para que nuestro país avance en la construcción de consensos económicos, objetivo más difícil de lograr estando en default".

El posteo de Lacunza en Twitter. (@hernanlacunza)

El ex ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, tuiteó que se alcanzó “un acuerdo ecuánime y razonable. Necesario, porque la alternativa del default era caos y pobreza”. En tanto, el xx vicepresidente del Banco Central y del Banco de la Nación, Lucas Llach, escribió: “Gran noticia un acuerdo por la deuda con todos adentro".

La voz más disonante fue la de otro ex funcionario del macrismo, Alfonso Prat Gay,. El ex ministro de Hacienda y Finanzas se mostró mucho más crítico al tuitear: "Se podría haber logrado un acuerdo mejor. Como Ecuador: más rápido, mayor alivio de intereses, mayores plazos y quita de capital. Pero ya está: con acuerdo no alcanza; sin acuerdo no arranca".



Además, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró que "Argentina dio un gran paso para normalizar su economía" con el acuerdo alcanzado por la deuda y afirmó que la negociación con los bonistas implica "más de 30 mil millones de dólares de ahorro" para el país.



"Lo más importante es se dio un paso enorme en beneficio de todos los argentinos", destacó Massa, y consideró que debe "ser un orgullo para todos que el Gobierno haya defendido el trabajo, los dólares y el ahorro de los ciudadanos de una manera firme y vehemente para darle sustentabilidad a la deuda".



En tanto, el presidente del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, celebró hoy el acuerdo alcanzado por el Gobierno con los bonistas y lo consideró "un paso importante para el país".



"Celebro que el Presidente (Alberto Fernández) y (el ministro de Economía Martín) Guzmán hayan logrado el acuerdo; es un paso importante para el país, ya que permite sentar una de las bases para mejorar el acceso al financiamiento para el Gobierno nacional, las provincias y también el sector privado", tuiteó Negri.

¿Qué tuiteó Lavagna?

Mientras tanto, el ex ministro de Economía que estuvo al frente de la reestructuración de la deuda en 2005, Roberto Lavagna, escribió en su cuenta de Twitter: "Haber alcanzado este acuerdo en uno de los componentes de la deuda es muy positivo para Argentina. Después de varios años de marcado aumento de la deuda sin crecimiento de la economía y deterioro de las condiciones sociales de vida, esto contribuye a que se generen mejores condiciones para la recuperación, las que deben ser aprovechadas con políticas acertadas".