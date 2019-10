Roberto Di Sandro, el decano de la Casa de Gobierno cumple 72 años trabajando en uno los símbolos de la Argentina. El "Tano" en diálogo con Crónica HD sostuvo: "Estuve la mayor parte de mi vida en el diario Crónica y en Crónica TV. Y tengo que agradecer no solamente a mi actividad, sino a la empresa en general, a los directivos y con todo cariño a mis compañeros de Crónica, de toda la vida".

"Siempre me dan una ayuda, en cada paso", señaló, al mismo tiempo que agregó: "Estoy firme, siempre, gracias al reconocimiento de todos ustedes. No los olvido porque son fundamentalmente los que me dan una mano, y los que le dan una mano al periodismo a través de Crónica".

Además indicó: "Tengo vistos 25 gobiernos, y ahora voy a ver a otro presidente. Entré con Perón y si Dios quiere voy a recibir a un nuevo gobierno que tiene la tendencia de ser el peronismo también". Frente a los elogios de los conductores, Di Sandro respondió: "Ustedes son demasiado elogiosos conmigo, yo les tengo que agradecer a ustedes por todo lo que hacen".

Finalmente, se despidió dando la siguiente información: "Se está preparando una sala en Casa de Gobierno, para la transición, no sé si va a ser en el primer o segundo piso". Y concluyó: "Van a poner una oficina para que esté tanto la gente del nuevo presidente como la que está actualmente. Y creo que va haber algún otro tipo de encuentro entre los dos presidentes, los estan preparando, así que hay que estar atentos sobre esta posibilidad".