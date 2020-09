El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, aseveró que "se lesionó el diálogo" con el Ejecutivo nacional, tras la decisión de traspasar a la provincia de Buenos Aires una parte de los fondos adicionales que la ciudad de Buenos Aires recibe desde 2016 merced a un decreto de la gestión macrista.

No obstante, Santilli aseveró que, en el contexto de la pandemia por coronavirus, "hay que seguir coordinando" entre la ciudad, la provincia de Buenos Aires y la Nación para la administración de las medidas sanitarias tendientes a mitigar la circulación del virus.

"Veníamos trabajando como debe ser, teniendo un trabajo muy cercano, de entender las diferencias, cuando íbamos cada semana a discutir y discutíamos las diferencias económicas en términos de apertura", señaló Santilli en diálogo con radio Continental.

Luego del anuncio del presidente Alberto Fernández de transferir un punto de coparticipación que su antecesor Mauricio Macri le otorgó por decreto a la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que realizará una presentación en la Corte Suprema de Justicia para que se expida sobre la medida.

Pedido de Diego Santilli

"Hay un convenio entre partes que hay que respetar y no unilateralmente darlo de baja, y sobre todo, en el marco de la pandemia, en donde los estados provinciales tenemos que afrontar una pérdidas de recursos importantes", dijo Santilli, y agregó: "Uno no le quita a una provincia para darle a otra, no se transfiere un problema de un lado a otro".

En ese sentido, el funcionario porteño dijo que "lo que hizo Macri fue sacar recursos del Estado Nacional en la transferencia de un recurso, para el sostenimiento de las fuerzas de seguridad federales que transfirió a la Ciudad con sus recursos".

"Más allá de la bronca y lo que genera, nosotros lo que nunca vamos a dejar de hacer es entender que estamos en una pandemia y también tenemos que coordinar", afirmó Santilli.

Finalmente, sostuvo: "Acá no terminó el virus ni la pandemia y hay que seguir coordinando. Pero eso no quita que vayamos a defender ante la Corte Suprema a los argentinos que vienen acá y desarrollan sus actividades".