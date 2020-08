El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, confirmó este sábado que sus hijos fueron diagnosticados con coronavirus. Su ex pareja y madre de los tres chicos, la periodista Nancy Pazos, ya había informado que ella y los chicos habían dado positivo y aclaró que no tuvieron contacto recientemente con el funcionario.

"Quería contarles que mis hijos fueron hisopados y dieron positivo de coronavirus. Están bien, aislados y cuidándose para recuperarse lo antes posible. Gracias a todos los vecinos por escribirme y preocuparse por mi familia", escribió Santilli en Twitter.

.

En tanto, Pazos había contado este viernes también a través de la redes social su diagnóstico. "Mis hijos y yo somos #COVID19 positivo. Estamos en cuarentena desde el jueves pasado en que alguien cercano se enfermó. Y ayer nos confirmaron la presunción. Algunos con hisopado positivo y otros no (el falso negativo posible) pero con síntomas leves", explicó.

La periodista lo contó que conviven con una abuela de 74 "con demencia senil a quien intentaremos preservar". Nancy explicó que se contagió de una colaboradora: "Me contagió una colaboradora personal. Ella dio positiva el domingo pasado. Y yo me aislé el jueves cuando dio positivo su esposo a quien yo no había visto nunca".

"Los chicos no tuvieron contacto con su papá, ni yo con mis compañeros de trabajo desde una semana antes que comenzaran los síntomas", agregó.