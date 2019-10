El vicejefe de gobierno y compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta por Juntos Por El Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, habló en exclusiva con Luis Bremer en el programa "Tarde O Temprano" en Crónica HD y declaró que "casi con seguridad habrá balotaje en la ciudad, siempre lo hubo, no veo porque esta vez pueda ser la excepción".

Santilli se refirió a los dichos del candidato a gobernador por el Frente De Todos en la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien había expresado que "hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo” con Luis Novaresio en el programa "Debo Decir", diciendo que "no me parece correcto lo que dijo el candidato a gobernador, no estoy para nada de acuerdo".

Por otro lado, el vicejefe de gobierno y ministro de Seguridad de la Ciudad, aseguró que "la inseguridad bajó un 10% y los robos en motochorros bajaron un 55% este año".