Diego Santilli , el precandidato a diputado nacional por Juntos y Elisa Carrió fueron recibidos en Pinamar por el intendente, Martín Yeza, junto a quien recorrieron la zona para luego reunierse con vecinos y representantes del sector turístico.



De esta actividad, participaron además los precandidatos Hernán Lombardi y Juan Manuel López, la precandidata a senadora provincial, Romina Braga y el diputado Maxi Ferraro.

En tanto, en la citada ciudad balnearia el actual vicejefe de Gobierno destacó: “ Pinamar es un ejemplo de gestión. Tuvimos un intendente que apostó a la salud y la economía. No descuidó a los sectores turísticos y se preocupó por tomar las medidas para cuidar a sus vecinos. Ese es el equilibrio que nos pide la sociedad”.

“Tenemos los mismos problemas estructurales de siempre, pero mucho más profundos”, opinó sobre la actualidad del país y agregó: “Hoy vivimos una pandemia educativa también. Un año y medio con los chicos sin ir a clases hicieron un daño que todavía no dimensionamos y que sufren los padres también”.

Estoy convencido de que lo vamos a lograr juntos, compartimos los mismos valores. La esperanza no está perdida y lo que no nos falta son las ganas de laburar. pic.twitter.com/KhxGPTj8YF — Diego Santilli (@diegosantilli) August 6, 2021



Mas tarde, mencionó: “Hoy en el país hay gobernantes que no te escuchan, te gritan y te maltratan, cuando la gente necesita que la escuchen, la acompañen y le solucionen los problemas”.

Luego quien tomó la palabra fue Lilita Carrió quien fiel a su estilo comentó: “Yo le aconsejé a Santilli hace dos años que venga a Provincia. Este hombre sabe de logística y sabe organizar el conurbano bonaerense. Sabe de seguridad para proteger al laburante cuando se tiene que tomar el colectivo. Vos lo llamás y te soluciona los temas”.

Y para concluir dijo: “Yo defiendo esta candidatura porque necesitamos un diputado que entienda la logística del AMBA, que en la pandemia la tuvo que hacer él porque Kicillof no la hacía y le caía todo encima a la Ciudad”.





Recorrida por Chascomus

El precandidato a diputado nacional por Juntos, Diego Santilli, planteó hoy la necesidad de lograr una "Argentina que sostenga al productor, que no le ponga la pierna encima y que baje los impuestos" y pidió mayor apoyo a las pymes bonaerenses, durante una recorrida de campaña por Chascomús.



"La situación de las pymes se repite en toda la Provincia. Hay falta de apoyo, muchas cargas tributarias y una industria del juicio que atenta contra la creación de empleo. Nosotros queremos una Argentina que sostenga al productor, que no le ponga la pierna encima y que le baje los impuestos", consideró Santilli.



El precandidato a diputado visitó hoy la ciudad de Chascomús donde aseguró que pandemia del coronavirus "pegó fuerte y hay muchos familiares y amigos que ya no están y también pymes que tuvieron que bajar la cortina".

CHASCOMÚS��escuchando a los vecinos. Hablamos sobre el valor del trabajo y la lucha diaria que dan las PyMEs para poder mantener sus puertas abiertas. Algo que se repite en cada lugar al que voy es que la gente pide tener y cuidar el trabajo y no un plan. ¡La angustia no va más! pic.twitter.com/DNm2kPklPK — Diego Santilli (@diegosantilli) August 5, 2021



"Tenemos que luchar por todos ellos, acompañarlos en su dolor y ayudarlos a levantarse. Las escuelas cerradas un año y medio no me pareció bien y creo la vacunación podría haber sido más trasparente", cuestionó.



A su vez resaltó que "hay medidas que no le sirven a nadie como frenar la exportación de carne. El precio subió un 18 por ciento y perjudicó a productores y frigoríficos. Los únicos beneficiados fueron los países extranjeros".



"La gente nos pide que estemos junto a ellos y que trabajemos para solucionar los problemas históricos que tiene la Argentina y que se vienen repitiendo", concluyó.