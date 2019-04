El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, declaró que la jornada de protesta convocada este martes por gremios opositores mostró "la foto de las dos Argentinas, la de la patota sindical y la de la gente que hace un esfuerzo enorme para ir a trabajar y para poner el pecho todos los días para que el país salga adelante".

El ministro informó además que hubo 12 detenidos por ataques y por portar armas de fuego, y relacionó a los responsables de las agresiones con sectores vinculados con el kirchnerismo y al gremio camionero de Hugo Moyano.

"Hoy se vio una foto de las dos Argentinas, una que muestra que no tenemos ni más ni menos dificultades que ayer, pero sí que la gente hace un esfuerzo enorme para ir a trabajar y le pone el pecho todos los días, y la Argentina de la violencia, de la mafia y de la patota sindical que queremos dejar atrás", declaró.

En ese sentido, afirmó que se trata de personajes "muy relacionados con el gobierno kirchnerista, que dejó de gobernar en 2015".

"Lo más importante es que la gente, cuando tiene transporte, va a trabajar y muestra su voluntad de que de esto se sale trabajando", recalcó.

"Este paro tiene un tinte político. No es un paro general. Lamentablemente tenemos a esta patota sindical que intenta demostrar su poder por la fuerza y no por lo que la gente quiere. Por eso es que incendiaron y dispararon a colectivos para amedrentar a los choferes y a las empresas para que no salgan e intentan cortar la calle y las vías", dijo el ministro de Transporte.

Dietrich aseguró que "los Moyano de este mundo lo que quieren es que se genere el caos". A su parecer, "muchos de estos sindicatos son cercanos al kirchnerismo e intentan amedrentar, amenazar y generar actos de violencia. Van a hacer lo imposible para que la gente se adhiera a través del miedo", explicó.



Dietrich expresó que el acatamiento al paro fue "muy bajo" y calificó como "grupos mafiosos" a los responsables de episodios de violencia, además de mencionar que entre los detenidos hay personas que "estaban haciendo atentados, gente que iba en un auto con bidones para prender fuego colectivos, gente que iba con armas".