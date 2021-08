Los Diputados Nacionales (MC) repudiaron mediante un comunicado, difundido este miércoles, las declaraciones televisibas de su par, Fernando Adolfo Iglesias, "instando a la violencia y al odio hacia las mujeres y sus acusaciones basadas en suposiciones que poseen un alto contenido de violencia de género mediática, simbólica, política y psicológica, dañando la moral y el nombre de periodistas y actrices de nuestro país por la única razón de ser mujeres".



Además, según se añade en el citado texto que "sumándose estas manifestaciones a otras expresiones y actitudes misóginas que el diputado ha dirigido contra diputadas, funcionarias y ex mandatarias; expresiones que evidencian una inconducta moral en función al cargo para el que fue elegido al poner en riesgo la vigencia de los consensos básicos que hacen a una sociedad democrática respetuosa de los derechos humanos".

Por último, el documento está rubricado por todos los citados legisladores y denuncia que las agresiones de Iglesias: "Son sucesivas e incluso sistemáticas las manifestaciones públicas que se encuadran en mensajes de odio y que atentan contra los derechos de las mujeres atentando contra la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; y contra la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, "Convención de Belem do Pará" del año 1994 que se encuentra consagrada en nuestra Constitución Nacional".

Este es el comunicado completo

Los Diputados Nacionales (MC) abajo firmantes, repudian enérgicamente las declaraciones del Diputado Nacional Fernando Adolfo Iglesias, en razón de sus manifestaciones públicas instando a la violencia y al odio hacia las mujeres y sus acusaciones basadas en suposiciones que poseen un alto contenido de violencia de género mediática, simbólica, política y psicológica, dañando la moral y el nombre de periodistas y actrices de nuestro país por la única razón de ser mujeres; sumándose estas manifestaciones a otras expresiones y actitudes misóginas que el diputado ha dirigido contra diputadas, funcionarias y ex mandatarias; expresiones que evidencian una inconducta moral en función al cargo para el que fue elegido al poner en riesgo la vigencia de los consensos básicos que hacen a una sociedad democrática respetuosa de los derechos humanos. Son sucesivas e incluso sistemáticas las manifestaciones públicas que se encuadran en mensajes de odio y que atentan contra los derechos de las mujeres atentando contra la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; y contra la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, "Convención de Belem do Pará" del año 1994 que se encuentra consagrada en nuestra Constitución Nacional. El pasado domingo a la noche, en el programa de TN "Solo una vuelta más" se propiciaron comentarios agravantes por razón de género a tres actrices por haber ingresado a la quinta de Olivos. Las actrices fueron víctimas de un acto machista y misógino en donde el diputado Iglesias se refirió a sus visitas como escándalos sexuales: "Una cosa es tu vida privada pero la residencia presidencial es la residencia presidencial. Me permito decir que estos escándalos sexuales ha habido con Juan Domingo Perón, Carlos Saúl Menem y ahora Alberto Fernández." El diputado violentó simbólica, política y psicológicamente a las actrices mediante un mecanismo típico de violencia de género hacia las mujeres consistente en menoscabar su autonomía anulando su condición de sujetas políticas a través de un doble ejercicio de cosificación y de sexualización de sus actos basándose en el único hecho de ser mujeres. Luego de este hecho, las actrices sufrieron la persecución y ataques por redes, mostrando las consecuencias de la incitación al odio y a la violencia machista. Los dichos misóginos, anclados en una escencialización y estereotipación negativa basadas en el género, se encuentran alcanzados y tipificados por la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Por ello, hemos querido hacer escuchar nuestra voz y brindar nuestro más decidido repudio contra actos de esta naturaleza, ya que, especialmente proviniendo de un integrante de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, resultan un hecho de gravedad institucional y democrática, y de un insulto no solo orientado a las personas, sino también a las garantías y principios necesarios para salvaguardar las discusiones democráticas. KUNKEL Carlos (Bs As), DÍAZ ROIG Juan Carlos (Formosa), DI TULIO Juliana (Bs As), CONTI Diana (Bs As), RECALDE Héctor (Bs As), LORENZO Pepe (Bs As), GONZÁLEZ Dante (Mendoza), ALVARO Jorge Pampa (Mendoza), BERRAUTE Ana (Santa Fe), LOPEZ Amelia (Córdoba), DOMÍNGUEZ Julián (Bs As), MIRANDA Rubén (Mendoza), TAILHADE Rodolfo (Bs As), MAGARIO Verónica (Bs As), GARCIA Teresa (Bs As), ESPINOZA Fernando (Bs As), FELETTI Roberto (Bs As), PUIGGRÓS Adriana (Bs As), GARRÉ Nilda (CABA), SORIA Emilia (Río Negro), MARINO Juliana (CABA), KORENFELD Liliana (Santa Cruz), CARLOTTO Remo (Bs As), PENCI MORANTE Antonio (Chaco), BONIFASI Antonio (Santa Fe), LLANOS Ana (Chubut), SORAIRE Alicia (Tucumán), SEBRIANO Alberto (Formosa), SEGARRA Adela (Bs As), STELLA Aníbal (Bs As), RICHTER Ana (Córdoba), GOENAGA Arnaldo (CABA), CIAMPINI Alberto (Neuquén), ARCIENAGA Normando (Salta), OSUNA Blanca (Entre Ríos), DONKIN Carlos (Formosa), ANAUATE Carlos (Santiago del Estero), DATO Carlos Alfredo (Tucumán), CASTAGNETO Carlos (Bs As), GAILLARD Carolina (Entre Ríos), BERNAZZA Claudia (Bs As), DAUD Jorge Carlos (Entre Ríos), CASTRO Daniela (San Juan), GRANADOS Dulce (Bs As), PAZ Enrique (Jujuy), CORREGIDO Elena (Chaco), ZARACHO Evelino (Bs As), GONZÁLEZ Evangelina (Tierra del Fuego), DI COLA Eduardo (Córdoba), SANTÍN Eduardo (Bs As), GALMARINI Fernando (Bs As), CANTERO Fernando (CABA), RÍOS Fabián (Corrientes), HERRERA Griselda (La Rioja), MARTÍNEZ Gustavo (Chaco), ROSSO Graciela (Bs As), CARDESA Gustavo (Bs As), BIDEGAIN Gloria (Bs As), SARQUIS Guillermo (CABA), SOTO Gladys (Chaco), DUTTO Gustavo Alberto (Bs As), VIQUEIRA Horacio (Córdoba), AVOSCAN Herman (Chubut), DAER Héctor (Bs As), ALONSO Horacio (Bs As), LOTTO Inés Beatriz (Formosa), BROMBERG Isaac (Tucumán), MARTÍNEZ Juan Antonio (Jujuy), MONGELO José (Chaco), DANSKI Juan Carlos (Bs As), SLUGA Juan Carlos (Bs As), VILARIÑO José (Salta), CÓRDOBA José (Santa Cruz), IRRAZABAL Juan (Misiones), TINEO Javier (La Rioja), BARRETO Jorge Rubén (Entre Ríos), PEDRINI Juan Manuel (Chaco), CATALÁN MAGNI Julio (Tierra del Fuego), COSCIA Jorge (CABA), GERVASONI Lautaro (Entre Ríos), ILARREGUI Luis (Bs As), MAZZURE Liliana (CABA), MONTEAGUDO Lucrecia (Bs As), D´ALESSANDRO Miguel (Córdoba), ORTIZ Marcia (Catamarca), ORTEGA Marta (Córdoba), BALCEDO María Esther (Bs As), URRIZA Manuel (Bs As), GONZÁLEZ María Laura (Bs As), OLMOS, Kelly (Bs As), DURRIEU Marcela (Bs As), HUSS Manuel (Entre Ríos), CHIENO María Elena (Corrientes), CALCHAQUÍ Mariel (Tierra del Fuego), ALONSO María Luz (La Pampa), BRAWER Mara (CABA), METAZA Mario (Santa Cruz), FERNÁNDEZ Marcelo (Bs As), MENDOZA Maira (Bs As), WEST Mariano (Bs As), FADEL Mario (Catamarca), GALLARDO Miriam (Tucumán), GIL Martín (Córdoba), SANTILLÁN Walter Marcelo (Tucumán), ARCIÉNAGA Normando (Salta), CÉSAR Nora (Bs As), MARTÍNEZ Oscar (Tierra del Fuego), SALÚM Osvaldo (Salta), PLAINI Omar (Bs As), KOSINER Pablo (Salta), CRUZ Roberto (Bs As), RABANAQUE CABALLERO Raúl (CABA) , GÓMEZ Ricardo (Bs As), YAZBEK Rubén (Catamarca), OVIEDO Ricardo (Formosa), LÓPEZ Rafael (Formosa), ARANDA Saturnino (Santa Fe), FRANA Silvina (Santa Fe), GIUSTI Silvia (Chubut), RISKO Silvia Lucrecia (Misiones), CANELA Susana (Salta), CITTADINI Stella (Córdoba), CALCAGNO Eric (Bs As), MENDOZA Sandra (Chaco), DAMILANO Viviana (Chaco), MERCADO Verónica (Catamarca), RUBÍN Carlos Gustavo (Corrientes), RÍOS Liliana (Entre Ríos), CEJAS Jorge (Río Negro), ROSSI Alejandro (Santa Fe), MIRKIN Beatriz (Tucumán), ARENA Celia (Santa Fe), FRANCO Jorge Daniel (Misiones), WAYAR Walter (Salta), CLERI Marcos (Santa Fe), GIMÉNEZ Nicolás (Bs As), DIGÓN Roberto (CABA), HARISPE Gastón (Bs As), MARTÍNEZ Darío (Neuquén) SANGUINETI Virginia (CABA), FERNÁNDEZ VALONI José L.(CABA), FERNÁNDEZ Liliana (Bs As), OLMOS Graciela (Santiago del Estero), GDANSKY, Carlos (Bs As), CITTADINI, Stella Maris. (Córdoba), FALBO, María del Carmen (Bs As), GONZALEZ, Verónica (Tierra del Fuego), FURLAN Francisco Abel (Bs As), BRUNO Ángel (CABA), RAMIREZ Ernesto (Neuquén), MONGELO José (Chaco), GOMEZ Lolo (Bs As), MONTENEGRO Bernardo (Bs As), VACA NARVAJA Patricia (Córdoba), OPORTO Mario (Bs As), HALAK Beatriz (Córdoba), GENEM Susana (Mendoza).