La Cámara de Diputados continuará hoy con el trabajo de comisiones de manera virtual aunque no podrá emitir dictámenes, debido a que todavía no se prorrogó el protocolo que permite su funcionamiento remoto en el marco de las medidas de aislamiento por la pandemia del coronavirus.



El oficialismo de la Cámara baja buscará mantener conversaciones con la oposición para renovar ese protocolo, que venció el 7 de este mes, ya que necesita un nuevo aval de los bloques parlamentarios por 30 días para continuar con el trabajo remoto que, según estiman fuentes legislativas, se mantendrá al menos hasta octubre.



Mientras tanto, hoy a las 15, a través de videoconferencia, la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales deliberará en torno a las "Experiencias, Desafíos y Propuestas del tercer sector para la postpandemia", con la presencia de representantes de mutuales y cooperativas.

A las 16, se reunirá la comisión mixta que analiza la nueva fórmula jubilatoria, a la que fueron invitados la presidenta de la Cámara Federal de la Seguridad Social, vocal de la Sala I de Seguridad Social, Victoria Pérez Tognola y el presidente de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Néstor Fasciolo.



A las 18, en tanto, se realizará un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Legislación del Trabajo, que analizará el Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo -Convenio 190-, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo en la ciudad de Ginebra -Confederación Suiza-, el 21 de junio de 2019.



Para mañana a las 11, está previsto que se reúna la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, a la que fueron invitados integrantes del Colegio de Auditores Generales de la Auditoría General de la Nación. Presentación del POA 2020. Presupuesto de la Auditoría General de la Nación.

También, a las 11, se reunirá la Comisión de Agricultura y Ganadería, con la participación del presidente de la Cámara de Tabaco de Jujuy, Pedro Pascuttini; presidente de la Cámara del Tabaco de Salta, Esteban Amat Lacroix; Asociación de Productores Tabacaleros de Misiones, Ricardo Saraceni y representantes del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleados (Renatre).



Finalmente, la agenda contempla para el jueves a las 16, un informe del ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, ante la comisión de Cultura de la Cámara baja.