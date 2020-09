El regreso de Mauricio Macri, el rol de Elisa Carrió, el gaffe del presidente y la reforma judicial. El horizonte de la Cámara de Diputados se define bien lejos del recinto del Congreso, aunque precisamente la presencia de los legisladores en el lugar sea el eje de la polémica.

Tras el escándalo del martes, cuando los diputados de Juntos por el Cambio hablaron de un "congreso paralelo" y amenazaron con judicializar la sesión, la sangre podría no llegar al río. El espacio mayoritario de la oposición aún no presentó la queja ante la Justicia, a la espera de una nueva reunión con Sergio Massa, Máximo Kirchner y los jefes de los demás bloques opositores, que podría ser hoy mismo.

Macri y Carrió

El regreso del ex presidente al país -llegó esta madrugada luego de su paso por Francia y Suiza- podría ordenar las fichas respecto de la negociación. Si bien JxC logró -por primera vez desde que dejó el poder- unificar a todos sus legisladores en la postura de bloquear las sesiones virtuales, en el recinto se vieron diferencias en torno de cómo salir de esa encerrona que bloquea al Parlamento: mientras unos pedían que las próximas votaciones sean en forma totalmente presencial -incluso, trasladando el Congreso a algún estadio de fútbol-, otros planteaban un punto medio, donde quienes quisieran pudieran seguir conectándose por internet.

.

De ahí que la reunión de los referentes legislativos -antes de dialogar con Massa- podría aclarar esa situación. A diferencia de otras cuestiones, Elisa Carrió ya no duda en apoyar al ala dura del PRO. La ex diputada jugó fuerte contra el presidente de la Cámara, Sergio Massa, a quien acusó de romper el orden institucional. "Massa es un oportunista y un golpista, se merece una denuncia penal por Traición a la Patria", escribió.

"Lilita" fue un paso más allá. Cuando la sesión terminó, escribió en sus redes sociales que se necesitan "jueces valientes que defiendan la República y a los Jueces". La referencia fue doble: por un lado, plantear que la Justicia debía hacer lugar a la queja opositora respecto de la invalidez de la sesión; por el otro, frenar desde la propia justicia la posibilidad de una sesión que de media sanción a la reforma judicial. Desde la Coalición Cívica, sin embargo, le bajaron el tono a la estrategia: aseguraron que el tuit hacía referencia a la denuncia que presentó también contra el Senado, que votará -mañana- la nulidad de la designación de jueces por traslado durante el gobierno de Macri.

Mauricio Macri volvió al país luego de su viaje a Francia y Suiza

Alberto Fernández y Máximo Kirchner

El presidente tuvo que aclarar anoche que no quiso decir lo que dijo. Durante un acto con dirigentes de la UIA, criticó a la oposición y aseguró que impidieron sesionar al Congreso. A la noche, en una entrevista televisiva, volvió sobre sus pasos: "Por ahí no fui del todo claro. La ley se sancionó pero no fue por voluntad de la oposición. Lo que pasó en el Congreso dejó en claro dónde está parado cada uno. La oposición trató de impedir de cualquier modo que tengamos una respuesta para el turismo. La culpa la tiene la oposición", dijo Fernández.

El primer mandatario estuvo en la tarde de ayer con Massa y Máximo Kirchner. Desde presidencia aseguraron que era un encuentro de rutina, pero sirvió para transmitir que no ve con malos ojos que las sesiones para temas especialmente espinosos un sistema de sesión presencial mixta, con un grupo de representantes de cada espacio en el recinto y el resto por vía remota.

.

Cabe recordar que desde la presidencia de Diputados estimaron que no puede haber más de 45 legisladores en el recinto para mantener la distancia social. No obstante, propusieron utilizar los palcos de la cámara para ampliar esa cifra. Desde ahí llegaría la oferta a la oposición. Tampoco se descarta algún lugar al aire libre, similar a lo habilitado para los encuentros sociales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En última instancia, sería algo similar a lo que mencionó -entre otros- la diputada Silvia Lospennato y el lavagnsta "Bali" Bucca: que cada diputado elija si quiere asistir al recinto, exceptuando a los que son grupo de riesgo.