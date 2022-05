El ex ministro de Defensa Agustín Rossi reclamó "bajar la intensidad" en el Frente de Todos y defendió al gobierno, en un acto junto con funcionarios, diputados y referentes oficialistas.

Rossi encabezó este sábado un acto en Las Heras, Mendoza, junto con funcionarios y referentes políticos y sociales. Participaron el titular del bloque de Diputados del FdT, Germán Martínez, la diputada Victoria Tolosa Paz, el vicepresidente del BCRA, Sergio Woyecheszen; y el secretario de Malvinas, Guillermo Carmona, entre otros.

Llamó a defender al gobierno porque "lo que está en juego en 2023 son las conquistas de los últimos 70 años del peronismo" y aseguró que "van a venir por todos los derechos laborables".

Para Rossi, "está bien el debate, pero está lindo si estás en la oposición, no podemos estar en debate permanente, porque tiene que bajar la intensidad".

"Peronismo-kirchnerismo son categorías permanentes. ¿Por qué no estamos convencidos de ser albertistas?, porque es una definición que implícitamente no incluye a Cristina. ¿Y por qué no estamos convencidos de ser cristinistas hoy?, porque es una definición que implícitamente no incluye a Alberto", analizó.

Durante su discurso también resaltó que "a este Presidente le tocó una pandemia y una guerra, es un contexto diferente, y sabemos que hay preocupación por la inflación, pero también sabemos que se bajó a 7 de desocupación" y destacó que en "los cuatro años de Macri no logró nunca bajar la desocupación".

"Hay dos modelos"

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró que el FdT es lo "único que tiene la gente para defenderse del modelo neoliberal que encarna la derecha".

"Lo único que tiene la gente para defenderse es el FdT. Hay dos modelos de país en la Argentina. La derecha puede tener tres o cuatro candidatos, pero todos dicen lo mismo", aseguró.

"Hay un debate que se viene dando en el FdT y es algo que banco. Una cosa es discutir si las tarifas y las boletas de luz aumentarán un 20 o 30% y otra es generar una suba de más del 3.000% como pasó con el macrismo", señaló.