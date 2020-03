Los titulares de las carteras de Cultura de Nación, Tristán Bauer, de Ciudad, Enrique Avogadro, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, se reunieron este martes por la tarde en el Centro Cultural Kirchner para trabajar en conjunto y diseñar diferentes estrategias, acciones y políticas destinadas afrontar la situación que estamos atravesando.

Los tres funcionarios se reunieron con el objetivo de delinear estrategias.

Los funcionarios coincidieron en la necesidad de implementar distintas herramientas digitales para asegurar y garantizar el acceso a las expresiones culturales y artísticas a través de diferentes medios, así como activar de inmediato mecanismos de acompañamiento a los distintos sectores que componen el campo cultural y que se ven seriamente afectados por el impacto del cese preventivo de actividades.

“Estamos en un contexto que nos obliga a poner lo mejor de cada uno y trabajar en forma conjunta. Con los ministros Enrique Avogadro y Augusto Costa queremos garantizar una política pública cultural de calidad para seguir generando espacios de encuentro a partir de las posibilidades que nos permiten las nuevas tecnologías y políticas concretas que signifiquen el funcionamiento de las distintas expresiones culturales en el marco de la crisis sanitaria”, explicó Bauer.

En la misma línea, el ministro porteño indicó: “Buscamos que la cultura siga abierta y disponible para todos. Esta iniciativa en conjunto va a permitir que la oferta cultural se vaya incorporando a diferentes plataformas digitales y que cualquier argentino pueda, desde su hogar, disfrutar de un ballet o una ópera, visitas guiadas virtuales a diversos espacios culturales, obras de teatro, charlas y talleres”.

Por su parte, Augusto Costa afirmó: “En este momento necesitamos coordinar acciones y medidas que atiendan las urgencias del sector cultural y las industrias creativas. La Nación, la Provincia y los municipios vamos a trabajar junto a los representantes de la cultura para dar respuestas a cada problemática en particular”.

Los ministros se comprometieron a garantizar el acceso digital a la cultura.

Además de garantizar el acceso digital a la cultura, los funcionarios se comprometieron a analizar e impulsar medidas económicas de apoyo a los diferentes sectores que se vean afectados directa o indirectamente en este contexto de emergencia sanitaria.

“Creemos que las distintas líneas de financiamiento tienen que estar centradas en ayudar a los diferentes sectores que forman parte de la cultura y que se ven afectados al tener que interrumpir su actividad”, afirmó Bauer.

“Sabemos que el cierre de una sola noche, de una sala independiente, los afecta muchísimo. Así que estamos, tanto desde Nación, Provincia como Ciudad, en contacto con el sector evaluando posibilidades en conjunto. Estamos preocupados, los tenemos presentes, entendemos los problemas que están atravesando y estamos evaluando las distintas herramientas disponibles”, sumó Avogadro.

El ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogrado, de Nación,Tristán Bauer, y de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa.

El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, recordó la frase de Julio Cortazar: “Estoy convencido de que estas experiencias negativas pueden traducirse en historia positiva, pero todo depende de nosotros. Una vez más, no hay que andar buscando figuras que puedan salvarnos, si no nos salvamos nosotros como pueblo, no nos salvaremos más".

Desde todos los sectores de la cultura, se están llevando a cabo las medidas de prevención determinadas por el Gobierno. Colaborar para evitar la circulación y la concentración de público disminuye considerablemente las posibilidades de contagio del virus COVID-19.

Para mayor información, seguir el canal oficial del Ministerio de Salud, única entidad competente para abordar protocolos.

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19

Y el canal oficial del Ministerio de Salud de la Ciudad

https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus