Los docentes agrupados en la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) ratificaron que no iniciarán el ciclo lectivo 2019 si el gobierno porteño no da marcha atrás en su intención de cerrar 14 escuelas nocturnas, y anunciaron también que realizarán inscripciones manuales para saber efectivamente cuántos alumnos asisten a los cursos.



Durante una conferencia de prensa que se realizó en UTE-Capital, el secretario general de la organización gremial, Eduardo López, anunció la creación de una multisectorial de estudiantes, docentes, cooperadores y organizaciones sociales para intentar frenar el no cierre de las escuelas.



"Durante todo el verano vamos a poner mesas de discusión con petitorios para llevárselos luego al Jefe de Gobierno porteño", destacó López, quien precisó que también realizarán inscripciones en forma manual para determinar la matrícula de cada colegio.