El dólar oficial cerró este martes en $ 107,49 en promedio, con una suba de 11 centavos en relación a su última cotización del pasado lunes, mientras que el dólar contado con liquidación sube 0,3% y el MEP- retrocede 0,7%.



Además, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) sube 0,3%, a $ 205,78, mientras que el MEP baja 0,7%, hasta $ 194,27, en el tramo final de la rueda.

.

Mientras que else negoció a $196 por unidad, con un incremento de cincuenta centavos en relación al cierre anterior.En tanto, en el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense cerró a $ 101,58/101,78 por unidad, ocho centavos arriba del cierre de ayer.Por su parte, el-contemplado en el-, registró un promedio de $ 139,73 por unidad; y con el anticipo delsobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 177,35.

.

Al mismo tiempo, fuentes de mercado estimaron que, en otra rueda con equilibrio entre la oferta y la demanda privadas, la autoridad monetaria terminó el día con un saldo neutro por su intervención.Para concluir, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 434,960 millones, en el sector de futuros del(MAE) se registraron operaciones por US$ 45,30 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 344 millones.