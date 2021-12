Este miércoles, el dólar oficial cerró en $ 107,51 en promedio, con una suba de 2 centavos en relación al cierre de ayer, mientras que el dólar contado con liquidación cae 1,8% y el MEP- retrocede 1,6%.



En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) baja 1,8%, a $ 199,69, mientras que el MEP pierde 1,6%, hasta $ 191,19, en el tramo final de la rueda.

.

Por su parte, else negoció a $198 por unidad, con un incremento de $1,5 en relación al cierre anterior.Así las cosas, en el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense cerró a $ 101,62/101.82 por unidad, cuatro centavos arriba del cierre de la jornada pasada.Mienrtas que el-contemplado en el-, registró un promedio de $ 139,76 por unidad; y con el anticipo delde un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 177,39.

.

Según estimaron fuentes del mercado, en otra rueda con mejora de la oferta genuina, el BCRA terminó el día con compras por algo más de US$ 10 millones.Para finalizar, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 395,968 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 31 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 239 millones.