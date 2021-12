El dólar oficial cerró este jueves en $ 108,29, con una suba de 14 centavos en relación a su última cotización del pasado miercoles, mientras que entre los bursátiles el contado con liquidación cae 0,8% y el MEP opera con un alza del 1%.



Por su parte ,el dólar "blue" se negoció con una merma de $ 1, a un promedio de $208 por unidad.

.

Además, en el mercado bursátil, el(CCL) cae 0,8%, a $ 201,75, mientras que el MEP avanza 1%, a $ 198,04, en el tramo final de la rueda.Ya en el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense cerró a $ 102,72 por unidad, cuatro centavos arriba del cierre de la pasada jornada.Así las cosas, en la semana el tipo de cambio mayorista subió cuarenta y dos centavos respecto del cierre del jueves pasado.

.

En tanto, el-contemplado en el-, marcó un promedio de $ 140,77 por unidad; y con el anticipo a cuenta delsobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 178,67.A su turno, fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria asistió con US$ 160 millones las necesidades del mercado de cambio en la última jornada y culminó así el año con compras por casi US$ 5 mil millones.Para concluir, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 329,408 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 498,600 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 2.050 millones.