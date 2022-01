El dólar oficial cerró este martes en $ 108,60, con una suba de 13 centavos en relación a su última cotización del pasado lunes, mientras que entre los bursátiles el contado con liquidación decrece 0,9% y el MEP opera con una baja del 0,4%.



Por su parte, el dólar "blue" se negoció sin cambios, a un promedio de $206 por unidad.



Además, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocede 0,9%, a $ 206,13, mientras que el MEP cae 0,3%, a $ 197,66, en el tramo final de la rueda.



Ya en el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense cerró a $ 103,09 por unidad, nueve centavos arriba del cierre de la jornada pasada.

En tanto, el-contemplado en el-, marcó un promedio de $ 141,18 por unidad; y con el anticipo a cuenta delsobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 179,19.En paralelo, fuentes de mercado estimaron que, en una jornada con muy bajo nivel de actividad, el BCRA quedó comprado en US$ 1 millón.Por último, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 135,936 millones, en el sector de futuros del(MAE) se registraron operaciones por US$ 23 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 359 millones.