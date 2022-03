El dólar oficial cerró este jueves en $ 116,45, con una suba de 14 centavos respecto al cierre de ayer, con lo que a lo largo de marzo acumuló un incremento de $3,50, equivalente al 3,09%.



Por su parte, el dólar "blue" se negoció sin cambios, a $201 por unidad, con lo que en los últimos 31 días registró un retroceso de nueve pesos (-4,28%).



Ya en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) baja 1,3%, a $ 190,54, mientras que el MEP cede 1,4%, a 190,23, en el tramo final de la rueda.



Mientras que en el segmento mayorista, la moneda estadounidense ganó 12 centavos y finalizó a $ 111,01, y en el transcurso del mes subió $3,56, lo que representó un aumento de 3,31%.

De esta forma, el-contemplado en el-, marcó un promedio de $ 151,38 por unidad; y con el anticipo a cuenta delsobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 192,14.En paralelo, fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó el día con ventas por alrededor de 70 millones de dólares para abastecer a la demanda.Así las cosas, el BCRA cerró marzo con un saldo positivo de US$ 275 millones, “el resultado más alto desde julio pasado”, señaló, analista de PR Corredores de Cambio.Para culminar, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 332 millones, en el sector de futuros del(MAE) se registraron operaciones por 396 millones de dólares y en el mercado de futuros Rofex se negociaron US$ 2.300 millones.