El dólar oficial cerró este jueves en un promedio de $ 130,44, con una suba de 45 centavos respecto al cierre del pasado miércoles, con lo que a lo largo de junio acumuló un incremento de $4,82, equivalente al 3,83%.



Además, el dólar "blue" se negoció sin cambios, a $239 por unidad, con lo que en los últimos 30 días registró un incremento de 33 pesos (+16%).



Por su parte en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) aumenta 0,3%, a $ 251,84, mientras que el MEP avanza 1,2%, a $250,30, en el tramo final de la rueda.



En paralelo, en el segmento mayorista, la moneda estadounidense ganó 19 centavos y finalizó a $ 125,23, y en el transcurso del mes subió $5,03, lo que representó un aumento de 4,18%.

En tanto, el-contemplado en el-, marcó un promedio de $ 169,57 por unidad; y con el anticipo a cuenta delsobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 215,22.Consultadas, fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó las operaciones con compras por alrededor de 536 millones de dólares en el segmento mayorista.De esta forma, el BCRA cerró junio con un saldo positivo de US$ 950 millones, “por lo que en el año acumula ahora unos US$ 1.800 millones de compras netas en el mercado”, señaló, analista de PR Corredores de Cambio.Al concluir, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 332 millones, en el sector de futuros del(MAE) se registraron operaciones por 396 millones de dólares y en el mercado de futuros Rofex se negociaron US$ 2.300 millones.