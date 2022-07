El dólar oficial cerró este viernes en $ 130,69 en promedio, con lo que a lo largo de la semana acumuló un incremento de $1,54 centavos, equivalente a una suba de 1,19% respecto al cierre del mismo día de la semana pasada.



Además, el dólar "blue" se negoció con un incremento de un peso, a $239 por unidad, con lo que en los últimos cinco días anotó una suba de $14 (6,22%).



Por su parte, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) opera con un retroceso de 0,9%, a $ 235,29 y el MEP registra una baja de 0,7%, en $ 230,25.



Mientras que en el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó una suba de 14 centavos respecto a su último cierre, en $ 125,45, mientras que en la semana aumentó $1,21 (0,94%).

.

En tanto, el-contemplado en el-, marcó un promedio de $ 169,90 por unidad; y con el anticipo a cuenta delsobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 215,64.Según estimaron fuentes de mercado, la autoridad monetaria finalizó la jornada esta jornada con un saldo negativo de alrededor de US$ 190 millones, producto de los pagos por importación de energía.Por último, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 612 millones, en el sector de futuros del(MAE) se registraron operaciones por US$ 834 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 673 millones.