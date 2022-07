El dólar oficial cerró este lunes en $132,07, con una suba de $1,38 con relación a su última cotización del viernes pasado, mientras los bursátiles -contado con liquidación y MEP- marcaronn alzas de hasta 11%.



Así las cosas, con la renuncia de Martín Guzmán el sábado por la noche y el anuncio de designación de Silvina Batakis para reemplazarlo al frente del Palacio de Hacienda, la city porteña tuvo una rueda de mucha presión e incertidumbre tanto para el dólar blue como para las variantes bursátiles.



Por su parte, el dólar "blue" saltó 11 pesos, a un promedio de $260 por unidad, tras llegar a tocar un máximo de 290 pesos por unidad.



En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 11%, a $ 279,68; mientras que el MEP aumenta 8,6%, a $ 269,25, en el tramo final de la rueda.

.

Además, en el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 50 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $125,95.Mientras que el-contemplado en el-, marcó un promedio de $171,69 por unidad, y con el anticipo a cuenta delsobre la compra de divisas, $217,91.Según fuentes de mercado cosultadas, se estima que la autoridad monetaria finalizó esta jornada con un saldo negativo de alrededor de US$ 98 millones., analista de PR Corredores de Cambio, además sostuvo que: "La fuerte demanda de dólar solidario exigió la asistencia del BCRA en el mercado".Por último, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 587 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 399 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 1677 millones.