El dólar oficial cerró este miércoles en $162,22 promedio, con una suba de 12 centavos respecto de su última cotización del pasado martes, mientras los dólares financieros operan con bajas de hasta 0,8%.



Además, el dólar "blue" registró un retroceso de un peso, a $292 por unidad.

Por su parte, el-que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $283,88, mientras que para compras superiores 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó a $324,44.De esta manera, el-contemplado en el-, marcó un promedio de $210,88 por unidad, y con el anticipo a cuenta delsobre la compra de divisas, $267,66.

En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) se negocia con una baja de 0,3%, a $ 305,02; mientras que el MEP desciende 0,8%, a $ 291,21, en el tramo final de la rueda.

Mientras que en el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de 31 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $155,39.Al concluir, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 251 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 88 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 696 millones.

