"La familia metalúrgica está de luto", sostiene el comunicado de la Unión Obrera Metalúrgica para anunciar la muerte de Gerardo Charadía (76 años) quien supo estar al frente de la seccional de Morón durante más de tres décadas. A través de las redes, lo recuerdan con dolor.

"Una perdida que me golpea de cerca. Gerardo fue la persona que me acompañó estos años hasta llegar a sucederlo en la UOM Morón después de 32 años. Me queda su legado como dirigente sindical pero principalmente el respeto y el cariño de su amistad", escribió Sergio Souto secretario general de la seccional. Charadía permanecía internado luego de haber dado positivo con Covid-19.

"Un gran hombre. Acá trabajó en secretariado", le dijeron a "Crónica" desde la UOM, sindicato que pidió respeto y compañía por el momento que atraviesan.

.

De perfil bajo, Charadía permaneció presente en los últimos años, aunque esquivando a las cámaras. Siempre de visita en los actos del gremio, o de recorrida por los distintos centros que tiene UOM en Morón.