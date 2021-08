A un mes de llevarse a cabo las elecciones legislativas en nuestro país, la Cámara Nacional Electoral (CNE) informó que ya están disponibles los padrones definitivos para ser consultados por la ciudadanía, de cara a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias ( PASO).

"¡Ingresá en http://padron.gob.ar para saber tu lugar y mesa de votación!", convocó la CNE desde su cuenta de Twitter.

En tanto, desde la Cámara se informó que "los electores argentinos residentes en el exterior solo se encuentran habilitados para votar en las elecciones generales" previstas para el 14 de noviembre próximo.

Cabe destacar, que la CNE estableció que en los comicios se habilitarán no más de ocho mesas de votación por establecimiento, con el fin de evitar la aglomeración de personas.

Además, se implementará una franja horaria para quienes integren los grupos de riesgo, y se utilizarán elementos de protección personal e higiene, en el marco de la pandemia de coronavirus.

Asimismo, se incluirá la figura del "facilitador sanitario", quien deberá hacer cumplir el protocolo y las medidas de prevención contra el coronavirus.

PASO: cómo será el protocolo en tiempos de Covid

En tanto, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el presidente de la CNE, Santiago Corcuera, dialogaron en torno a la organización de las PASO y las elecciones generales de este año en el marco de la pandemia.

Durante el encuentro, en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada, de Pedro y Corcuera continuaron trabajando en una agenda centrada en perfeccionar los recaudos sanitarios acordados en el protocolo sanitario para los comicios.

Las medidas

- Las disposiciones buscan evitar la aglomeración de personas y para reducir el aforo se procurará no habilitar más de ocho mesas de votación por establecimiento.



- Se establece la implementación de una franja horaria prioritaria entre las 10.30 y las 12.30para personas que integren grupos de riesgo.



- El protocolo prevé la utilización de elementos de protección personal e higiene y capacitar a las autoridades de mesa "preponderantemente por medios no presenciales".

- Se incorpora la figura del facilitador sanitario, cuya función será hacer cumplir las medidas sanitarias para la prevención de coronavirus.



- En cada distrito la Justicia Federal con competencia electoral determinará el procedimiento de emisión del voto para los electores que presenten síntomas evidentes compatibles con Covid-19 y que exijan ejercer su derecho al sufragio.

Además, el documento requiere la colaboración de los partidos políticos para el correcto desarrollo del proceso electoral. En ese sentido, exhorta a las agrupaciones políticas a que, con el objeto de reducir el aforo de los establecimientos de votación, mantengan "simultáneamente dentro de cada establecimiento de votación la cantidad mínima necesaria de fiscales partidarios".

Y pide colaboración para minimizar la manipulación de los sobres de votación. El texto también ratifica en su artículo 9 que la consulta al padrón y la recepción y tramitación de los reclamos estará habilitada en todo el país por vía digital, "a través del sitio www.padron.gob.ar, en los plazos previstos por el cronograma electoral".



En ese contexto, dispuso que "se incorpore al portal habilitado para consulta al Registro de infractores y solicitudes de justificación de no emisión del voto (infractores.padron.gob.ar) las causales específicas de justificación de no emisión del voto", para que "soliciten a través de Internet la justificación de la no emisión del voto quienes a la fecha de la elección estén cumpliendo protocolos de aislamiento de COVID-19".