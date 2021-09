A dos años de las últimas elecciones presidenciales, Mauricio Macri hizo un balance de su gestión y, en tono autocrítico, explicó la razón por la que fue derrotado por Alberto Fernández en la primera vuelta. Lo hizo en un encuentro organizado por el Centro de Análisis para Políticas Públicas, donde realizó duros cuestionamientos al gobierno y lanzó un pronóstico para los comicios legislativos del 14 de noviembre.

Entre los errores de la caída en 2019, Macri evaluó que "falló" en "no darle tanta importancia al simbolismo, que también es poder". Y luego continuó: "Lo que nos llevó a no poder ser reelegidos es que no había un entendimiento global de la necesidad de cambiar".

"La Argentina es un caso patético de retroceso de casi más de medio siglo, producto de trabas y comportamientos mafiosos que hay que romper", agregó el ex presidente en su exposición.

Las críticas de Macri al gobierno

Más allá de su gestión, el ex jefe de Estado cuestionó a Alberto Fernández por su estrategia para tratar de revertir la derrota sufrida en las PASO. Y en ese sentido, consideró que "hay que evitar que el ahorro y el esfuerzo de años pueda ser dilapidado por un régimen populista en muy poco tiempo". "Aparecen los vendedores de espejitos de colores que regalan todo lo que no tienen y destruyen el futuro", insistió durante el evento.

En esa línea, Macri destacó el triunfo de Juntos por el Cambio en las PASO y confió en que "se profundice" en las legislativas del 14 de noviembre, mientras puso de relieve que "un gobierno que ha hecho daño y lo volvió a profundizar está empezando a enfrentar las consecuencias de lo que ha hecho".

Además, el ex mandatario fue consultado por el surgimiento de figuras liberales como el economista Javier Milei. Pese a que manifestó ciertas coincidencias con sus ideas, tomó distancia del discurso expresado por el candidato a diputado por La Libertad Avanza.

"Surgió una versión mucho más extrema, llegan a niveles de anarquismo, dicen que no tiene que haber sistema, y ahí estamos en un borde en el cual no me siento identificado. La democracia es el peor de los sistemas, pero es el único posible", finalizó Macri.