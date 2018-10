Dos casos de violencia de género se dieron a conocer casi al mismo tiempo, involucrando a dos ex autoridades provinciales: se trata del ex gobernador de Tierra del Fuego y el ex vicegobernador de Corrientes , acusados por sus respectivas esposas de este grave delito.

Hugo Cóccaro es oriundo de la localidad bonaerense de Saladillo y está afiliado al Partido Justicialista. Su pareja, Marcela Galinovsky, lo denunció tanto en la Justicia como en Facebook por violencia de género.

De acuerdo a lo publicado por el sitio Actualidad TDF, la mujer, que es odontóloga, compartió dos imágenes de sus manos con hematomas, que serían compatibles con una agresión.

La mujer hizo pública la agresión (Actualidad TDF).

"Con esta mano te acariciaba. No te la merecías. Nada justifica un golpe, siempre te cuidé, ahora me cuido yo. En la vida hay que tener huevos, no plata", escribió Galinovsky en la publicación, quien finalizó el posteo con una frase contundente: "No tengo miedo a nada, ni nadie. Estoy rodeada de gente que me quiere".

Por otro lado, Eduardo Galantini, que ejerció como vicegobernador de Corrientes durante el primer mandato del ex gobernador Ricardo Colombi y además fue diputado nacional e intendente de Monte Caseros durante tres período, fue acusado por su Yenhy Del Giorgio Torres por el mismo período y a diferencia del otro caso, la Justicia ya tomó cartas en el asunto y dispuso una perimetral, por lo que el dirigente justicialista no podrá acercarse a su hogar por al menos 6 meses.

La resolución de la Justicia contra Galantini (@JuanCruzGoya).

La medida fue tomada por el juez Julio Samudio, con incumbencia en Minoridad y Familia.