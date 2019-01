Eduardo Duhalde aseguró que un posible próximo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner "sería atacado internacionalmente" y que no lo ve a Sergio Massa en una unión con la ex presidenta. "El tiempo pasado no va a volver y en esta situación donde la corriente va para otro lado, un gobierno de esas características (el de Cristina) no sólo no sería ayudado sino que sería atacado en forma internacional", expresó Eduardo Duhalde para Radio 10.

El ex presidente fue entrevistado en la mañana de este domingo en "El fin de la metáfora". Mientras leía diarios y se encontraba en su casa junto a su esposa Hilda "Chiche" Duhalde y una de sus nietas, habló de la situación actual del país y su posición frente a los rumores de una posible candidatura de Cristina Fernández.

Sobre la búsqueda de la unidad en la oposición para enfrentar al oficialismo en las próximas elecciones, Duhalde afirmó que "Cristina se fue a otro partido y sabrá ella lo que quiere hacer. Nadie puede obligarla" y concluyó: "Conociendo mucho a Massa, puede ser candidato pero no lo veo con Cristina".