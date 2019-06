El ex presidente Eduardo Duhalde criticó este lunes la candidatura a gobernador bonaerense de Axel Kicillof por considerarlo un "porteño", y pidió no seguir "invadiendo la provincia", aunque se excusó de hablar sobre el salto del senador nacional Miguel Angel Pichetto a las filas del oficialismo "hasta el cierre de listas, porque somos muy amigos".

"No voy a hablar sobre Pichetto hasta el cierre de listas porque somos muy amigos", dijo Duhald. sobre la precandidatura a vicepresidente de Mauricio Macri, que la semana pasada aceptó el senador nacional peronista. En cambio, Duhalde criticó al precandidato a gobernador bonaerense, el kirchnerista Axel Kicillof y a la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, por tener un "gabinete con ministros que no son de la Provincia".

Hasta cuando los porteños seguirán invadiendo nuestra provincia? Después del desembarco capitalino de Cambiemos, el Frente de Todos propone como gobernador al Diputado Nacional en ejercicio por CABA, Axel Kicillof. — Eduardo Duhalde (@eduardoaduhalde) 17 de junio de 2019

"¿Hasta cuando los porteños seguirán invadiendo nuestra provincia? Después del desembarco capitalino de Cambiemos, el Frente de Todos propone como gobernador al Diputado Nacional en ejercicio por CABA, Axel Kicillof", tuiteó en la tarde del lunes Duhalde que viene impulsando la candidatura a presidente de quién fuera su ex ministro de Economía, Roberto Lavagna.

Kicillof por trayectoria política, profesional e historia de vida es un porteño más. Tenemos dirigentes bonaerenses de excelencia, dejemos de relegarlos. — Eduardo Duhalde (@eduardoaduhalde) 17 de junio de 2019

"La provincia de Buenos Aires fue invadida ya por Cambiemos, los ministros de Vidal son todos hombres de Capital y no conocen la provincia", dijo Duhalde este lune. tras lanzar ese primer mensaje a las redes, en las que no estaba activo desde el 25 de abril pasado. "Kicillof por trayectoria política, profesional e historia de vida es un porteño más. Tenemos dirigentes bonaerenses de excelencia, dejemos de regalarnos..." fue el segundo mensaje que el ex presidente transformó en un tuit.

"Estoy muy preocupado por nuestra Provincia y por el destino del país, porque estamos ante dos ejércitos en guerra", dijo Duhalde en referencia a la polarización que existe entre el gobierno de Mauricio Macri y la oposición que encabezan Alberto Fernández y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Vengo trabajando desde hace mucho por esta línea del medio, que va a hacer una enorme elección, sin dudas le va a ir muy bien, todos lo subestiman a Roberto (Lavagna), pero te puedo asegurar que va a arrancar muy alto", vaticinó Duhalde. El ex presidente está alineado con el frente Consenso Federal 2030, que lleva a su ex ministro de Economía y al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, como precandidatos a presidente y vice, pero que aún no tiene candidato a gobernador en Buenos Aires.

En un principio su esposa Hilda "Chice" Duhalde, que viene recorriendo distritos de la provincia, organizando el armando territorial de Lavagna en suelo bonaerense, supo decir que le gustaría ocupar ese cargo. La semana pasada, durante el cierre de frentes electorales, el propio Lavagna confesó que le había ofrecido esa candidatura a la diputada nacional Graciela Camaño, quién se unió a sus filas, dejando atrás el Frente Renovador que conduce Sergio Massa, por no aceptar la vuelta del hombre de Tigre al PJ kirchnerista.

Sin embargo, Dualhde negó que alguna de las dos referentes políticas fueran a ser las precandidatas a gobernadoras bonaerense que acompañen la fórmula Lavagna-Urtubey .

"Ni Chiche, mi mujer, ni Graciela Camaño serán las candidatas a gobernadoras por Buenos Aires de Consenso Federal 2030", dijo tajante Duhalde, antes de asegurar que tampoco es el suyo el nombre que figura para ocupar ese cargo en la boleta.

Uno de los nombres que más suenan el del diputado nacional y ex intendente de Bolivar, Eduardo "Bali" Bucca. "No quiero decir nombres, es verdad que se habló de Bucca, a quién conozco y puedo decir que es un buen dirigente, joven, una buena persona, pero no quiero entrar en esto de nombrar gente cuando vamos a definir la candidatura entre mañana o pasado, falta poco", sostuvo el ex presidente.