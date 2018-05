El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, consideró este domingo "muy probable" que la inflación de mayo dé "por debajo del dos por ciento" y calificó de demagógica las propuestas de la oposición sobre las tarifas de servicios "por el costo" y porque generaría "un descalabro económico".

Dujovne fue entrevistado por el periodista Luis Majul en el programa "La Cornisa", que se emite por la señal de cable América TV, diálogo durante el cual también abordó

la cotización del dólar y la situación de su patrimonio en el exterior, que, sostuvo, en su mayor parte ya regresó al país.

"Si el tipo de cambio se deprecia, algo de traspaso a precios hay; la regla es más o menos que por cada uno por ciento de depreciación de la moneda si eso persiste más o menos un cuarto se traspasa a precios en más o menos seis meses, entones hay un impacto acotado", dijo Dujovne.

"Tendremos una inflación un poquito más alta que la esperada hace dos semanas, pero estamos convencidos de que va a ser más baja que la de abril (...) esperamos que sí no tenemos suba de precios regulados, en mayo no tenemos suba de electricidad, de gas y va a impactar la baja de impuestos que hizo la gobernadora Vidal en la provincia de Buenos Aires, entonces es muy probable que la inflación de mayo dé por debajo del dos por ciento", agregó el titular del Palacio de Hacienda.

Respecto de la reciente volatilidad del peso argentino, el titular de Hacienda consideró: "La idea es que la volatilidad sea baja para que todos estemos tranquilos, pero también sabiendo que si tenemos una moneda que flota y si el resto de las monedas de los países que nos exportan se mueven, entonces nuestra moneda se tiene que mover, porque esa es la manera de no perder empleo y de cuidar a la sociedad argentina, y que se mantenga este proceso de crecimiento de muchos trimestres".

"El tipo de cambio, agregó, es una herramienta de política macroeconómica que es muy importante; por un lado nos permite mantenernos competitivos, por otro, si uno exagera con la competitividad, tiene demasiada inflación".

"Para traer tranquilidad a los mercados. Rápidamente el viernes se estabilizó y estamos seguros que va a seguir con una volatilidad mucho más baja que la que venía mostrando", completó. Requerida su opinión sobre las propuestas de la oposición en el Congreso para retrasar las tarifas de los servicios públicos, Dujovne la calificó de "demagógica".

"Hay una propuesta muy demagógica de la oposición porque hay dos factores: por un lado estamos convencidos de que el déficit fiscal tiene que bajar en Argentina y de hecho la oposición tiene una visión muy crítica del endeudamiento. Si quieren que la deuda crezca menos tendrían que decirnos en dónde recortar más y en vez de decirnos en dónde recortar más nos dicen que ampliemos el déficit fiscal. La propuesta de la oposición significaría aumentar el déficit fiscal en unos 100.000 millones de pesos por año por retrasar las tarifas".

Dujovne agregó que la iniciativa opositora es demagógica "por el costo y porque no es el rol del Congreso fijar la política tarifaria. Toda la política tarifaria se discutió en el presupuesto y en las audiencias la oposición tuvo la oportunidad de discutir y no apareció nadie, entonces hoy no tiene ningún sentido montarse en una propuesta demagógica destinada a dañar al gobierno ".

"Si avanzáramos en esa propuesta el aumento en el déficit fiscal generaría un descalabro económico", enfatizó. Empero, el funcionario agregó: "La oposición en muchas otras ocasiones ha jugado un rol importante para la gobernabilidad de la Argentina y nos ha ayudado a sacar leyes muy importantes y va a seguir ocurriendo. Podemos discutir opero sepamos que vamos a tener que seguir trabajando juntos"

En cuanto a las medidas anunciadas el viernes por la mañana, el ministro de Hacienda señaló que su objetivo es "reforzar la credibilidad de nuestro programa fiscal", con "menos necesidad de colocar deuda" ya que habrá que agregar "proyectos de Participación Público-Privada" (PPP) y habrá "menos obras financiadas con el presupuesto".

En cuanto a los cuestionamientos que se hizo sobre sus gastos en el ejercicio de la función y sus ahorros en el exterior, Dujovene señaló: "en el Ministerio pasamos muchas horas y uno puede pedir un chocoarroz para no engordar", pero "yendo a lo importante, tengo que hablar a través de mi declaración jurada de cuando no era ministro. Casi todos mis activos están invertidos en bonos de la Argentina, con lo que he traído este año es más importante lo que tengo aquí que lo que tengo en el exterior. No lo he dicho porque son datos privados y lo público es la declaración de bienes, He dado pasos para terminar con esta discusión porque mis activos eran activos expuestos al riesgo argentino, porque confío en Argentina, lo que he traído este año se verá reflejado el año que viene y bueno, ahí estamos".

Cuando el conductor del programa le pidió un mensaje a la población, el ministro dijo: "La baja de la pobreza es una novedad que no habíamos tenido por muchos años y pensamos que estamos camino a ser un país importante y la pobreza baje". "Estamos en manos de un gobierno preocupado en mantener este proceso de crecimiento por mantener el empleo, cuidar a los que menos tienen. Es muy importante bajar la volatilidad, nos preocupa la inflación y sepan que vamos a tener semanas tranquilas para que cada uno pueda dedicarse a lo suyo".

"Llegará el momento en que la gente no sepa el nombre del ministro de Finanzas, del presidente del Banco Central y pueda dedicarse a producir, a trabajar en lo suyo y vamos en esa dirección", concluyó.