El gobierno, en boca de Nicolás Dujovne, "no necesita" pedir un adelanto de los desembolsos del FMI de septiembre y diciembre. El ministro de Hacienda y Finanza, en una entrevista brindada a Clarín detalló que "estamos cómodos con el programa del Fondo". "Lo que importa es cumplir el programa con el FMI y las metas fiscales. Si es así nos aseguramos que el tamaño del déficit es el adecuado y no necesitamos más", resumió Nicolas Dujovne.

El ministro habló sobre pedir una línea del Tesoro de EE.UU. diciendo que "descartar no se puede descartar, pero no es algo que en la actualidad estemos buscando. Estamos cómodos con el programa del FMI. El Central sí negocia con China un swap". "Sí sucedió que hubo shocks post acuerdo con el FMI, el más importante es el escándalo de corrupción que envuelve a ex funcionarios kirchneristas y algunos empresarios que trabajaron en la obra pública en el anterior gobierno. También está la volatilidad de Turquía y de los emergentes. Por supuesto que el sector privado mira y descuenta algo menos de crecimiento para Argentina y nos pide más tasa. Pero fuimos muy cuidadosos, nos anticipamos y tenemos el respaldo del FMI, y de otros organismos internacionales", apuntó el funcionario.

En relación a la situación que actualmente vivien las pymes, Dujovne respondió que "magia no hay. El riesgo bajará de la mano de que los fundamentos son sólidos. El mercado está viendo cómo cerramos el Presupuesto 2019 y el tamaño del déficit de la cuenta corriente. Es natural para una economía que se reequipa que haya crecido tanto este rojo. En este nuevo contexto con menos financiamiento estamos yendo a un ajuste del déficit de la cuenta corriente de balanza de pagos sin una gran recesión. El déficit habrá pasado de 4,9% del PBI en 2017, a 4,7% en 2018 y a 3,1% en 2019".

La meta fiscal, en tanto, "está escrita y no puedo desmerecerla". "Algo clave es que tenemos tipo de cambio flotante. Y si la moneda se deprecia los precios se moverán", cerró.