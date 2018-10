El ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, reconoció este lunes que la confección de la Ley de Presupuesto 2019 "responde a una coyuntura económica difícil de la Argentina", y remarcó la proyección de una caída del PBI del 0,5 por ciento "por el arrastre de la crisis" del año que está terminando.



No obstante, aseguró que "sin el apoyo del Fondo (Monetario Internacional), el ajuste fiscal debería ser mucho mayor", y afirmó que "el financiamiento transitorio" de ese organismo multilateral "permitirá el equilibrio primario para el año que viene".



El funcionario habló en la presentación en el Senado del Presupuesto 2019, que la semana pasada fue aprobado por Diputados.



Aunque Dujovne aseveró que "el acuerdo con el Fondo no plantea como condicionalidad la aprobación del Presupuesto", resaltó que a su vez "el acuerdo del Congreso es una señal importante para reducir la incertidumbre sobre el proceso económico".



Asimismo, agregó que la "condición" de la ley de administración del Estado es "converger al equilibrio primario", y vaticinó que "hacer esto tiene costos en términos políticos".



"Es más fácil imprimir dinero, pero sabemos cómo nos fue cada vez que lo hicimos. El desafío es que éste sea el inicio de la consolidación fiscal de la Argentina. De un Estado que sea capaz de administrar los recursos que aportan los contribuyentes", enfatizó.



Asimismo, Dujovne destacó que el Presupuesto "trata de minimizar el impacto en la seguridad social" y enumeró que los aportes al gasto social crecen un 32 por ciento, a salud, el 29; a ciencia y técnica, el 28; y a educación, el 21.



Por otro lado, el ministro advirtió que "no se terminaron de corregir" los costos de las tarifas porque, "en 2015, apenas el diez por ciento de lo que se cobraba cubría lo que debía pagarse por la energía".